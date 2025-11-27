Donostia aprueba un Presupuesto 2026 de 494 millones de euros El gobierno municipal PNV-PSE rechaza las tres enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu, PP y Elkarrekin

Un momento de la sesión en la que se aprobaron los Presupuestos municipales 2026.

El Pleno del Ayuntamiento donostiarra rechazó este jueves con los votos de PNV-PSE las tres enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu, PP y Elkarrekin al proyecto de Presupuestos municipales 2026, con lo que las cuentas públicas quedaron aprobadas a las 11.30 horas. El debate continua en el Salón de Plenos sobre el medio millar de enmiendas parciales presentadas por la oposición.

El programa de gasto se aprobará definitivamente en diciembre y entrará en vigor el 1 de enero. El gobierno municipal contará con el presupuesto más social de su historia. Pese a que las cuentas experimentan un descenso del 4,45% respecto del ejercicio anterior, llegando a los 494.456.134 euros, el apartado de servicios sociales crece un 8,3% y destinará 40,5 millones al bienestar social.

El Presupuesto va a permitir crear 26 nuevos puestos de trabajo, doce de ellos vinculados a la acción social: 3 psicólogos, 5 trabajadores sociales, 3 administrativos y 1 técnico de administración general.

El descenso del presupuesto consolidado respecto al año anterior no afecta a las partidas correspondientes de gasto corriente, que se incrementarán en 12,3 millones de euros. Las partidas destinadas a gastos de personal se incrementan un 5,69%, entre las que destacan el incremento de las retribuciones del personal en un 2%.

Los gastos corrientes sufrirán un incremento del 1,63% respecto al año anterior, y crecerán un 2,6% las aportaciones que el Ayuntamiento realiza a sus entes y sociedades dependientes.

El Consistorio podrá hacer frente al incremento del gasto corriente gracias a la aportación proveniente del Fondo Foral de Financiación Municipal, que según estimaciones iniciales del Ayuntamiento será de alrededor de 194 millones de euros, y a la actualización de su política fiscal, ajustando algunos apartados de sus ordenanzas fiscales, que le permitirán recaudar alrededor de 3,1 millones de euros más que el año anterior.

El proyecto presupuestario recoge una partida de 13,5 millones de euros para los próximos dos años (7,6 en 2026 y 5,9 en 2027) para poder acometer las obras pendientes de remodelación y transformación del mercado de La Bretxa. El objetivo de esta inversión es que La Bretxa recupere todo su valor social y económico, y vuelva a ser un espacio de referencia en el corazón de la ciudad.

El Presupuesto contempla 82,1 millones de euros para el departamento de Movilidad y Transporte, y una aportación al gasto corriente de la Compañía del Tranvía de 36,2 millones de euros, para continuar con la electrificación de la flota de autobuses, comprar nuevos microbuses y mejorar el sistema contra incendios de las cocheras.

Inversiones en Ciudad Jardín, Illarra o El Infierno

El proyecto de presupuesto para 2026 contempla, asimismo, inversiones en materia de Urbanismo y Vivienda para continuar con los diferentes desarrollos que se están ejecutando o a punto de iniciar. Así, Ciudad Jardín, Illarra o El Infierno continuarán con sus respectivas urbanizaciones.

Por su parte, la Entidad Pública Empresarial de Vivienda Etxegintza destinará en 2026 casi 6,6 millones de euros para continuar con la construcción de los alojamientos dotacionales de Campanario y el desarrollo de vivienda pública de alquiler en el Infierno, Illarra, Igara y Añorgako Geltokia, entre otros.

El presupuesto contempla inversiones por valor de 41,7 millones de euros, que se irán ejecutando durante 2026 y años posteriores. Para 2026 hay 70 partidas destinadas a inversión, a las que se incorporarán, una vez aprobado el presupuesto, diferentes partidas por valor total de 126 millones de euros gracias a las cuales se podrán seguir desarrollando inversiones incluidas en presupuestos anteriores.

En el área de deportes, destaca la inversión plurianual de 4,8 millones para poder definir el futuro pabellón multiusos de Illunbe. A ello hay que añadir la inversión para la renovación del campo de fútbol de Herrera, con un millón de euros para este año.

El departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos contará con 104 millones de euros de presupuesto. Las partidas más destacadas en esta área son las de mantenimiento de las de vías públicas (1.075.000 euros) y la campaña de asfaltado (750.000 euros).

Otras inversiones para la mejora del entorno urbano son los 425.000 euros previstos para la renovación parques infantiles, 350.000 euros para obras de accesibilidad o 550.000 para actuaciones en arbolado y zonas verdes. También están previstos 1,65 millones de euros para la renovación de la antigua escuela de Igeldo.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento contará con varias partidas destinadas a realizar diferentes inversiones por valor de 1,1 millones de euros y la Guardia Municipal contará con una dotación presupuestaria de 950.000 euros para llevar a cabo el proyecto de comisaría conjunta con la Ertzaintza en Egia.

Críticas de la oposición

EH Bildu denunció que el proyecto de gastos es «propagandístico», criticó que no se hayan querido introducir aportaciones de la coalición en la fase de redacción de los Presupuestos, defendió nuevas fórmulas para abordar los problemas y lamentó que las cuentas no sean creíbles porque incorporan partidas de gasto no ejecutadas en otros ejercicios.

El PP agradeció que el gobierno municipal se haya sentado a hablar de las cuentas con la oposición, criticó no obstante que el gobierno municipal siga en la senda de gastar si analizar la eficiencia de los servicios municipales.

Elkarrekin denunció la falta de ambición a la hora de abordar los problemas de los donostiarras, el de la vivienda en primer lugar. Defendió que el 70% de las nuevas viviendas sean protegidas y demandó más fondos para Igualdad y para la lucha contra el cambio climático. Este grupo demanda al Ayuntamiento una remunicipalización de los servicios municipales.