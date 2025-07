Donostia agiliza la tramitación de las Ayudas de Emergencia Social tras los retrasos en los pagos

Con el fin de agilizar la tramitación para recibir el cobro de las Ayudas de Emergencia Social (AES), el Departamento de Servicios Sociales ha puesto ... en marcha un plan de choque que incluye un equipo especializado en su tramitación. Todo ello porque su gestión lleva «retraso» este año, tal y como ha reconocido este jueves la delegada del área, Mariaje Idoeta. Esta dilación respecto a lo sucedido los años anteriores se debe principalmente a la rotación del personal administrativo, generado tras el proceso de estabilización llevado a cabo en el servicio, y al impacto de los paros y las huelgas que ha sufrido el departamento en los últimos meses.

La edil del PNV ha señalado durante el Pleno celebrado en el Ayuntamiento que la tramitación de estas ayudas de emergencia se ha dejado en manos de personal experto, «ya que son las prestaciones económicas más complejas y no todo el personal administrativo, sobre todo las nuevas incorporaciones, está capacitado para la gestión y tramitación de estas ayudas». Durante su intervención, Idoeta ha querido dejar claro que estos retrasos «en ningún momento» han supuesto que el gobierno municipal haya suspendido el pago de las ayudas.

La responsable de Acción Social ha contestado de esta manera a Arantza González, concejala de Elkarrekin Podemos, quien denunció que hay personas que tienen derecho a percibir las AES «pero que no las reciben desde el mes de enero. Hay personas que llevan siete meses esperando a tener una cita con los servicios sociales para recibirlas». Elkarrekin Podemos presentó una moción de control de dos puntos para debatir y votar sobre este asunto y la corporación solo dio el visto bueno a la primera de ellas, en la que se insta al gobierno municipal «a realizar las gestiones oportunas para agilizar el pago de todas las solicitudes de AES a quienes tienen derecho a su percepción».

Las AES son prestaciones económicas destinadas a aquellas personas cuyos recursos resultan insuficientes para hacer frente a gastos específicos, ordinarios o extraordinarios, necesarios para evitar situaciones de marginación social. Son ayudas imprescindibles para las personas que las solicitan, ya que no tienen otros recursos con los que hacer frente a esas situaciones sobrevenidas de urgencia o cronificadas en el tiempo.

Mil expedientes resueltos

González e Idoeta mantuvieron durante el debate de esta moción de control opiniones dispares sobre la interrupción o no del pago de las AES. Mientras la concejala de Elkarrekin Podemos defendió que el abono con carácter retroactivo de la ayuda, «tal y como se nos dice recurrentemente se va a hacer, no es una solución para quien tiene una necesidad urgente u ordinaria a la que hacer frente», e insistió que «no se debe suspender el pago de las ayudas a quienes tienen acreditadas las condiciones para recibirlas».

La delegada jeltzale de Acción Social le respondió que a las personas se les reconoce el derecho según se tramita el expediente «y se paga inmediatamente. El abono de las AES se realiza semanalmente». Y añadió que hasta el pasado día 14, el departamento ha resuelto 1.000 expedientes de este tipo. Además, recordó que la acreditación del derecho a recibir las ayudas «debe ser revisada anualmente tras la realización de una nueva solicitud. Revisada la situación económica es cuando se realiza el pago y no antes. Como comprenderá, no es posible realizar los pagos si no se tramita el expediente y se acredita el derecho de cobro».

Idoeta afirmó asimismo que desde principios de año se ha procedido a la tramitación de AES por gastos de alquiler e hipotecas y sus respectivos intereses y amortización de créditos. «Estos gastos son los primeros que se están pagando por la importancia de su cuantía y las consecuencias de no hacer frente a dichos gastos. Lo hacemos así, como ya se ha explicado también, por criterio técnico y sentido común», continuó explicando. Acción Social también está pagando, añadió, otro tipo de gastos como energía, mobiliario o reparaciones. «Y en los casos de necesidad urgente, en las que no hemos llegado a tramitar las AES, se gestionan las ayudas municipales para hacer frente a necesidades primarias de urgencia», agregó.

Por último, señaló a la edil de Elkarrekin Podemos que «si usted lo que propone o pretende es que realicemos los pagos de las AES sin actualizar la información socioeconómica de los solicitantes y, por tanto, sin acreditar su derecho a recibir dichas ayudas, la respuesta es que no es posible».

Tras recordar que el cobro del 44% de las AES se concentra en los barrios del Distrito Este y que casi un 69% de las personas perceptoras son mujeres, de las cuales el 42% son mayores de 65 años, González cerró el debate y reiteró: «Hoy (por ayer) es 24 de julio. Hay personas que solicitaron hace meses una cita en los Servicios Sociales para tramitar estas ayudas y que siguen esperando una llamada para activarlas».