«No tenemos disco pero sí camisetas. Y canciones. Y concierto en el Kantoia»

Dicen que no saben promocionarse. Ni son unos máquinas en el uso de las redes sociales. Dicen que todos escriben mal su nombre porque lo ... ponen separado y es junto. Dicen que sí, que camisetas y pegatinas sí tienen, pero disco, no. Dice Igor (Beunza González) que él hacía canciones con su guitarrilla, y que él solo es ayudante de electricista mientras que sus compañeros sí que son de categoría; Antxon es pura Escalera Poética y ha sido Kilimak y Apalatxe. Andoni es grande con los tangos, toca el bandoneón, tiene la carrera de acordeón y estudia trompeta. Alaitz forma parte de la txaranga de Elgoibar. Dicen todo eso y sonar, suenan lindo. Hablamos con Igor, Alaitz salió disparada a otro ensayo.

– Termináis el ensayo tocando 'Gominolas' y 'Montaña Rusa', dejáis los instrumentos en un garaje, os tomáis una birra y os vais al Jazzaldia a escuchar a...

– Eso que cuentas sucedió el miércoles 23. Estábamos preparando el concierto de pasado mañana en el Kantoia a las 20 horas. Sí, nos tomamos unas birras en el Cactus y nos fuimos a ver a Minyo Crusaders, ese grupo de japoneses que mezclan canciones populares, tradicionales, folklóricas de su país con ritmos caribeños, latinos, africanos. Suenan muy bien y escénicamente resultan sorprendentemente vistosos.

«El viernes tocaremos en el pub de Virgen del Carmen 17. Sin pedales. A la antigua. Sin electrónica. Que se oiga la verdad de nuestros instrumentos»

– Tú vienes de Pasai Antxo y del punk, si no me equivoco.

– Me gusta el punk, sí, y ya que estamos en ello, te diré que el grupo que me resulta referencial a tope es Gogol Bordello.

– ¿Por qué? Solo sé que se les considera... ¡gypsy punk!, son una banda creada en 1999 y no en Manhattan precisamente sino en el Lower East Side neoyorquino...

– Tienen unos directos brutales, son inmigrantes del Este, se sienten influenciados por The Clash y Manu Chao, se hacen llamar 'Gypsy Punks' y tocan temazos como ' Start Wearing Purple'.

– Dices que empezaste a hacer canciones con una guitarrilla...

– Sí, sin más. Hasta medio grabé una maqueta. No era, no soy, un virtuoso de la guitarra. Los demás de Lasombradelflaco sí que son buenos de verdad. Músicos al 100x100, vaya que sí.

–Músicos de cuajo que ensayan en la casa de cultura de Egia no tienen disco y tocan, por ejemplo en... Os he detectado en la plaza Ibarrolaburu de Hernani.

– Ya lo has puesto por ahí ¿no?

– ¿El qué?

– Que no somos muy buenos en eso de promocionarnos ni de movernos por las redes sociales así que los conciertos que nos salen son porque hay alguien que nos conoce , que sabe que tocamos y nos llama.

– Pues ni tan mal porque habéis estado en sitios que son clave en el barrio de Egia tal que el Beti Boga y el Erreka, en Río Deba.

– Es verdad que en eso sí que tenemos suerte, los y las amigas que nos llaman son de lo mejor del barrio. Como Itoitz y Pablo, que nos han programado el viernes.

– Sin pedales.

– Efectivamente. A la antigua. Últimamente todos se enchufan y se electro-electrifican. No somos nada fans de esos 'stompbox', esos dispositivos electrónicos que sirven para alterar el sonido de los instrumentos; esos 'pedal effects', que, mientras tocas, consigues encendiendo y apagando con el pie un aparato. Dicen que dan una coloración especial al sonido; lo saturan, lo filtran lo modulan. Pues muy bien, a nosotros nos va mejor como en los viejos tiempos. Aparte de que para mí ya es un verdadero lujazo tocar con músicos como Alaitz, Antxon y Andoni. Lo nuestro es el jazz (de hecho nos presentamos a una selección de grupos locales para el Jazzaldia. Sin suerte...), los corridos. Lo nuestro es el swing punk.

– ¡Swing punk! Me encanta la definición. ¿Sabes que ni siquiera la IA es capaz de localizar ese estilo, el de Lasombradelflaco?

– ¿No?

– No admite que no sabe de qué va pero suelta algo tan genérico como 'estilo musical híbrido que fusiona elementos del punk rock, el jazz y el swing revival'.

– Yo no rechazaría ponerle una etiqueta a nuestro grupo pero no sé exactamente a qué sonamos y me ha gustado lo de 'swing punk'.

– Dijisteis el otro día que 'Gominolas', donde cantáis que estar enamorado y hacer el amor lentito o rápido es como poder comer gominolas todos los días, es un tema caprichoso, con un sonido algo balcánico.

– Dijimos eso ¿eh? Nosotros a nuestro rollo. A pasárnoslo bien en los ensayos y a que la gente se lo pase bien en los conciertos. 'La ruta', por el contrario, tiene un toque de corrido. 'Montaña rusa', que dice lo que todos sabemos, que un día estás muy bien y otros muy jo... es bastante loca y el trombón de Alaitz entra ahí maravillosamente.

– Me da que podéis ser muchas cosas a la vez (o por separado) pero nunca reguetoneros.

– No sé si tengo algo contra el reguetón como género (puede que sí) pero sí me fastidia que ocupe todo el espacio musical que existe. A mí me gustaría una ciudad, un mundo, donde se escuchara punk, se escuchara jazz, se escuchara cumbia, se escuchara de todo.

– Y donde Lasombradelflaco fuera alargada.

– Pues también.