La Diputación concertará 40 plazas en Donostia para los usuarios de Txara I que no irán a Zizurkil

De las 116 personas que actualmente viven en Txara I, la residencia de mayores del barrio donostiarra de Intxaurrondo donde en diciembre comenzará una profunda ... reforma de sus instalaciones que obliga a reubicar a los usuarios durante «unos dos años», la gran mayoría serán trasladados a Fraisoro, en Zizurkil, que dispone de 88 plazas. Para el resto, la Diputación de Gipuzkoa concertará 40 camas en residencias privadas de San Sebastián o Donostialdea. Plazas que, según aseguran fuentes del departamento de Cuidados y Políticas Sociales, se consolidarán como concertadas.

De hecho, quienes sean reubicados en estos alojamientos, cuando Txara I reabra sus puertas podrán elegir si regresan a esta residencia o se quedan en su nuevo emplazamiento. Si se opta por lo segundo, el usuario se quedará bajo el mismo régimen del resto de compañeros de ese centro y perderá el derecho a regresar más adelante a Txara I, cuya plaza quedará liberada y será asignada a quien corresponda de la lista de espera.

Así queda establecido en las bases para la concertación de estas 40 plazas que el consejo de gobierno de la Diputación aprobó la semana pasada y que ayer publicó el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG).

El Gobierno foral arranca así el proceso para encontrar un realojo para los mayores que no vayan a Fraisoro. La decisión sobre quiénes irán al centro de Zizurkil y quiénes a residencias privadas se tomará estudiando «caso por caso» y en comunicación con las familias, subraya la Diputación. Un proceso que ya está en marcha.

En principio, para asignar las plazas privadas cercanas a Txara I se priorizará a las personas que presenten más dificultades para llevar a cabo un traslado y a quienes tengan más arraigo en la zona o necesidad de permanecer en Donostia.

Las fuentes consultadas remarcan que hay residentes y familias que ya han mostrado su preferencia por ser reubicados en Zizurkil porque prefieren «seguir con su equipo médico y/o con sus compañeros de centro».

Requisitos

Entre otros requisitos, los centros residenciales que opten a recibir a algunos de estos mayores de Txara I deberán acreditar que les ofrecerán una «atención personalizada (...) adecuando los apoyos a cada caso desde la combinación de este servicio a concertar con otros» que tenga la propia residencia.

Habida cuenta de la preocupación mostrada por las familias de los residentes afectados por las obras y el traslado, la Diputación ha decidido que el primer criterio a la hora de valorar las solicitudes será su «proximidad a Txara I». Esa cercanía se clasificará en niveles o rangos por cada 500 metros. Es decir, en el rango uno entrarán los centros que estén a menos de 500 metros de Txara I;en el dos los que estén a entre 500 y mil metros;en el tres, los que disten entre 1.000 y 1.500... y así sucesivamente. Partiendo de esta clasificación, se asignarán primero las propuestas ubicadas en el rango 1. Si no se cubren las 40 plazas, se adjudicarán a residencias del rango 2, etcétera.

El coste de estos acuerdos será de entre 80 y 131 euros (en función del tipo de atención que necesite) por residente y día para los centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro, y de entre 78 y 127 para las residencias con ánimo de lucro. De estas 40 plazas, cinco se reservan para residentes con necesidad de atención psicogeriátrica.