«Las devoluciones online generan 17 millones de residuos textiles»

Volvió vía Bruselas desde Croacia, donde reside para participar en una nueva convocatoria del programa GIRAMujeres de Coca Cola cuyo objetivo es la formación en ... emprendimiento femenino, la reinvención del futuro y la colaboración entre empresarias, soñadoras, mujeres de negocios, lideresas y obreras. June fue invitada porque su proyecto Zocco había quedado finalista en la edición GIRAM 2024. Compartió tiempo y charla con la presidenta de Aspegi Nerea Ibañez y con Liliana Villalobos cuyo proyecto Jappy Gallery ganó el año pasado. Charlamos después. June es de Aiete, del San Patricio y graduada en Leinn (Liderazgo Emprendedor e Innovación) por Mondragon.

– De Aiete. Hija de José Ángel y Elena. Empresarios.

– De la calle Juanistegi. De la casa Ugalde, pegadita al San Patricio. La empresa de mi familia es ZB Group, especializada en máquinas fragmentadoras de metal, RCD y áridos. Siempre me gustó ese mundo. Pasaba horas en la oficina, mi padre me llevaba a congresos y reuniones. Estudié alemán porque es el idioma que se habla en el mundo del reciclaje de la chatarra y otros residuos por más que estos días la primeria feria del 2025 se esté celebrando en México y las siguientes sean en Estambul, Punta Umbría, Louisville y Lyon. Tuve muy claro desde el principio que mi terreno sería la empresa, el mercado, la innovación. Aunque no sabía ni el cómo ni el por dónde. Mientras tanto hacía de todo, también gimnasia rítmica, también teatro. Y tocaba el clarinete.

– Fuiste a una jornada de puertas abiertas de Leinn en Irun y...

– La impresión que saqué fue algo así como 'no sé qué es lo que hacen pero aquí me quedo'. Y ya ves, pertenezco a la quinta promoción. Y todo lo que viví en ese grado me sirve aún. Ahora sí sé lo que hacíamos, tuvimos que crear empresas por nuestra cuenta y riesgo, nos lanzaron al mundo exterior y nos conminaron a buscarnos la vida. Las prácticas se cumplían en San Francisco, China, Finlandia, India. Así aprendí yo que fuera de aquí las cosas no suceden igual que en Donostia, en Errenteria (donde está la empresa de mi familia) o Arrasate.

– ¿En qué sentidodistintas?

– En todos y en cada uno. Las maneras de vivir y entender la vida. De afrontar un negocio, de emprender. De iniciar, sacar adelante y rematar un proyecto. De establecer relaciones y conexiones con los partners, los socios, los compradores o los vendedores extranjeros. Descubrí también que en este planeta 180 millones de mujeres no tienen ninguna oportunidad de estudiar o trabajar.

– Hoy serán unos cuantos millones más; esas afganas abandonadas a su suerte por Occidente.

– Algunos millones más, seguro. Mujeres condenadas porque sin independencia económica, sin independencia en relación a la familia ninguna podemos ser libres. Descubrí también que al año se tiran más de 17,2 millones de residuos textiles a vertederos algunos más grandes que ciertos países.

«Propusimos empezar con menos empleadas para que cobrarán algo más. Dijeron que no. Preferían menos dinero y que todas las mujeres del 'slam', el suburbio, trabajasen»

– Tomaste cartas en el asunto.

– Creé en compañía de otras amigas el embrión de lo que hoy sigue siendo Zocco Handmade, accesorios y complementos de moda creados en talleres de Marruecos y La India por mujeres. También habilité uno en Guinea Ecuatorial, con la Fundación Martínez Hermanos, empresa con farmacias y supermercados en Canarias y África. Llegó la pandemia. Todo se paralizó y tuvimos que reinventarnos. Sin olvidar que sí, la frase es vieja pero el futuro sigue escribiéndose en femenino. Entre otras cosas porque ellas son quienes educan a sus hijos y según lo que les transmitan, así serán las nuevas generaciones. Hay quien me dice 'yo ya soy vieja para cambiar pero quiero que mi hija viva de manera diferente, enseñarle a no casarse tan pronto, a no tener tantos hijos, a que el dinero sea suyo...'. El futuro es mujer porque hemos cargado el mundo a nuestras espaldas.

– Entonces tendremos que cambiar el género en la frase de Newton, 'Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes',

– Exacto. En otro tiempo serían 'gigantes'. Hoy son 'gigantas'.

– Te haces con una beca Beint, trabajas en la oficina comercial de la embajada española en Croacia. Después en Berlín entras en la dinámica del programa Entrepreneur in Residence que apoya tu otra aventura, Cirquel...

– EIR & Beam es un 'Venture Builder', una incubadora de startups y lo que debes proponer es un reto. El nuestro consiste en optimizar las devoluciones de compras hechas en el mercado online. Tanto mediante la lógica humana como con la ayuda de la tecnología y por supuesto, con la IA. El mundo de las devoluciones es un caos donde los productos rechazados recorren miles de kms hasta el almacén de origen, con un gasto desorbitado de CO2 y sin posibilidad alguna de ser reutilizados o reciclados. Es eso lo que estamos intentando cambiar.

– Dime, las 'gigantas' de hoy son...

– En La India igual que en la reunión de GiraMujer: solidarias, valientes. Ambicionan ser libres. Pero juntas, sin pisarnos. Nadie se guarda una clave, un consejo. Y sí, mejor trabajar todas cobrando menos que unas pocas cobrando más.