Deusto y la II edición de Plaza Guipuzcoana

El campus de Donostia-San Sebastián de la Universidad de Deusto acogió el pasado miércoles la segunda edición de Plaza Guipuzcoana, el encuentro que reúne ... a una amplia representación de despachos de abogados del territorio con estudiantes de los últimos cursos de grado y dobles grados con Derecho.

La jornada tenía como objetivo acercar la realidad del ejercicio profesional al alumnado, mostrando una fotografía lo más fiel posible de la abogacía guipuzcoana, representada por firmas de distinto tamaño y especialización.

El acto se abrió a las 15.30 horas con las intervenciones de José Ramón Intxaurbe, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, y José María Pérez de Uralde, responsable de relaciones institucionales del ICAGI (Ilustre Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa), quienes destacaron la importancia de este tipo de foros para facilitar el contacto temprano entre el estudiantado y la profesión.

Posteriormente tuvieron lugar dos mesas de diálogo. La primera mesa, titulada 'Antes de pisar el despacho: la etapa formativa y el proceso de selección', se centró en las claves para preparar el proceso de selección, las competencias que más valoran los despachos y las distintas vías de incorporación. En ella participaron Ane Agirretxea, asociada principal de la empresa Corporate en Cuatrecasas; Lucía Munita, Tax Lawyer en la empresa Deloitte; Miquel Martín, M&A Tax Manager en la empresa EY; y Martín Recalde, director de la empresa LKS Next Legal.

La segunda mesa, 'Una vez dentro. La vida de un abogado en Gipuzkoa: el día a día, la atención al cliente y la tecnología', abordó cómo es la práctica profesional desde dentro: la organización del trabajo, la relación con la clientela y el impacto de las nuevas herramientas tecnológicas en el ejercicio diario. Intervinieron Maite Azpiri, asociada principal de Contratación Mercantil y Operaciones corporativas en Garrigues; Ane Barragan, Manager-Tax Advisor en PwC; María González, directora de la sede de Donostia de ARPA Abogados; y Pablo Jiménez, socio de Beloca Abogados.

Al finalizar las mesas, los alumnos y alumnas pudieron acercarse a los stands de los distintos despachos, trasladar sus dudas y conocer de primera mano a las y los profesionales participantes en este encuentro.

Además de los despachos mencionados, en la feria estuvieron presentes también las entidades BSK Legal&Fiscal, Arruti Abogados y Mikel Gabilondo, completando así una amplia representación de los despachos guipuzcoanos.

Con esta segunda edición, Plaza Guipuzcoana se consolida como un encuentro cercano, práctico y claramente orientado al futuro profesional del estudiantado de Derecho.