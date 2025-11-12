Detenido un menor de 16 años por golpear y agredir con una navaja a un vigilante de seguridad en Donostia

La Ertzaintza detuvo ayer en San Sebastián a un menor de 16 años después de que golpeara y agrediera con una navaja a un vigilante ... de seguridad en la zona del puerto. Según ha informado este miércoles el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron hacia las 23:30 horas en la terraza del Aquarium, cuando un vigilante de seguridad solicitó a un grupo de seis jóvenes que abandonaran el lugar, haciendo éstos caso omiso. Uno de estos jóvenes asestó un puñetazo al vigilante y, a continuación, le agredió en un brazo con el arma blanca.

Los jóvenes huyeron hacia el monte Urgull, siendo localizados por la Ertzaintza minutos después, cuatro en la zona de San Telmo y otros dos en la salida más cercana al puerto. En total se identificó a tres varones, de 16, 20, y 21 años de edad, y a tres mujeres, una de ellas, de 17 años, y dos de 19 años, todos ellos de nacionalidad española.

Los ertzainas personados en el lugar pudieron determinar que el autor de las lesiones fue el chico de 16 años, por lo que fue detenido por un presunto delito de lesiones con arma blanca. Todos los implicados fueron trasladados a dependencias policiales para prestar declaración, y la chica menor de edad fue entregada a sus padres.

El arrestado permaneció en dependencias policiales hasta la finalización de las diligencias, quedando en libertad a la espera de ser citado por la Fiscalía de Menores. El vigilante de seguridad, por su parte, fue trasladado al hospital Donostia para ser atendido de las lesiones que presentaba.