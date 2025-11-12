Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detenido un menor de 16 años por golpear y agredir con una navaja a un vigilante de seguridad en Donostia

El herido solicitó a un grupo de seis jóvenes que abandonaran la terraza del Aquarium, haciendo éstos caso omiso

A. I.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

La Ertzaintza detuvo ayer en San Sebastián a un menor de 16 años después de que golpeara y agrediera con una navaja a un vigilante ... de seguridad en la zona del puerto. Según ha informado este miércoles el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron hacia las 23:30 horas en la terraza del Aquarium, cuando un vigilante de seguridad solicitó a un grupo de seis jóvenes que abandonaran el lugar, haciendo éstos caso omiso. Uno de estos jóvenes asestó un puñetazo al vigilante y, a continuación, le agredió en un brazo con el arma blanca.

