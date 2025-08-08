Detenido en Donostia tras empujar y arrancar a un hombre una cadena dorada por el método del tirón

Un hombre fue detenido ayer por la Ertzaintza en Donostia tras empujar y arrancar a un viandante una cadena dorada que portaba en el cuello ... por el método del tirón. Según ha informado este viernes el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar pasadas las diez de la mañana en una calle cercana a la playa de La Concha. La víctima fue abordada por la espalda.

Tras tener conocimiento del suceso se desplazó al lugar una patrulla de la Ertzaintza para atender a la víctima y recabar información sobre lo sucedido. A media mañana, una segunda dotación policial localizó en otra zona de la ciudad a un hombre cuya descripción coincidía plenamente con la aportada por la víctima, quien llevaba puesta en su cuello la cadena previamente sustraída.

Ante estos hechos, el autor, de 28 años de edad, fue detenido por un presunto delito de robo con violencia y trasladado a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. Una vez finalizadas, ha sido puesto a disposición judicial en el día de hoy.