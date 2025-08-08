Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detenido en Donostia tras empujar y arrancar a un hombre una cadena dorada por el método del tirón

El robo con violencia se produjo pasadas las diez de la mañana en una calle cercana a la playa de La Concha

A. I.

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:28

Un hombre fue detenido ayer por la Ertzaintza en Donostia tras empujar y arrancar a un viandante una cadena dorada que portaba en el cuello ... por el método del tirón. Según ha informado este viernes el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar pasadas las diez de la mañana en una calle cercana a la playa de La Concha. La víctima fue abordada por la espalda.

