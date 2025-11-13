Detectan vertidos de líquidos en los sumideros de Igara y Martutene en Donostia

El Ayuntamiento ha detectado en los últimos meses vertidos contaminantes en alcantarillas y sumideros de Igara y el Polígono 27 de Martutene, por lo que ... ha lanzado una campaña de sensibilización contra esta práctica ilegal en la que además informa de que las empresas responsables pueden enfrentarse a elevadas multas.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Carlos García, recuerda que residuos como pinturas, aceites o gasoil deben gestionarse a través de los canales adecuados. «Tenemos que ser conscientes de que los residuos que se arrojan por el sumidero pueden acabar en el río o incluso en el mar, contaminando el agua y dañando el medio ambiente», advierte el edil socialista.

El consistorio hace un llamamiento a la colaboración de todas las empresas de Martutene e Igara para lograr «polígonos limpios y , sostenibles».