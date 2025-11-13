Detectan vertidos de líquidos en los sumideros de Igara y Martutene en Donostia
El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para concienciar contra este práctica ilegal en los polígonos industriales
San Sebastián
Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00
El Ayuntamiento ha detectado en los últimos meses vertidos contaminantes en alcantarillas y sumideros de Igara y el Polígono 27 de Martutene, por lo que ... ha lanzado una campaña de sensibilización contra esta práctica ilegal en la que además informa de que las empresas responsables pueden enfrentarse a elevadas multas.
El concejal de Mantenimiento Urbano, Carlos García, recuerda que residuos como pinturas, aceites o gasoil deben gestionarse a través de los canales adecuados. «Tenemos que ser conscientes de que los residuos que se arrojan por el sumidero pueden acabar en el río o incluso en el mar, contaminando el agua y dañando el medio ambiente», advierte el edil socialista.
El consistorio hace un llamamiento a la colaboración de todas las empresas de Martutene e Igara para lograr «polígonos limpios y , sostenibles».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión