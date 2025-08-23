Así se desplaza el carrusel de Alderdi Eder en Semana Grande Debido al lanzamiento de los fuegos artificiales, la infraestructura debe cambiar su emplazamiento original frente al ayuntamiento de San Sebastián a otro lugar más seguro

Quizá lo vio la noche del pasado jueves cuando volvía a casa. O se lo han pasado al móvil. Llovía con intensidad y en las calles no había mucha gente, pero alguno ya se enteró. Y la imagen era impresionante. Una grúa de gran altura volvió a colocar el carrusel de Alderdi Eder en su emplazamiento original, frente al ayuntamiento de San Sebastián.

La razón por la que volvía a recuperar su espacio es que cuando llega la Semana Grande, por motivos de seguridad, la infraestructura se mueve unos cuantos metros para dejar espacio al lanzamiento de los fuegos artificiales. Esto se lleva haciendo desde hace muchos años.

En el vídeo se puede apreciar cómo la grúa levanta el tiovivo como si fuera una jaula y lo coloca en su ubicación de siempre. Por momentos, si ponemos la imaginación en marcha, que siempre funciona como combustible de la ilusión, pareciera que un ovni aterriza en el centro de la capital guipuzcoana...

