Desmontan parte de la noria ante la previsión de fuertes rachas de viento La noria, sin alguna de sus cabinas. / J. USOZ Se mantendrá así hasta el domingo, cuando ya no haya riesgo, y volverá a estar operativa hasta el 10 de febrero, explica Ernesto Gasco (PSE) DANI SORIAZU Viernes, 1 febrero 2019, 06:49

Donostia se prepara para la entrada esta tarde-noche de un nuevo temporal, que vendrá acompañada de frío, lluvia y fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora. Y es este último fenómeno meteorológico el que ha hecho que las autoridades hayan puesto su atención en la noria de Alderdi Eder. Para prevenir riesgos, el Ayuntamiento ordenó ayer a los coordinadores de la atracción que retiraran algunos de los elementos de su estructura para hacerla menos vulnerable a los azotes del temporal.

Los operarios desmontaron 28 de sus 36 cabinas en apenas tres horas durante la mañana de ayer. En teoría esta noria es capaz de aguantar rachas de 150 kilómetros por hora, sobre todo, explican sus propietarios, porque la mayoría de sus elementos son abiertos y permiten el paso del viento. No obstante, desde el consistorio se ha optado por la cautela y se ha ordenado que se mantenga en este estado, al menos, hasta las 18.00 horas de mañana, momento en el que está previsto que se desactive el aviso amarillo por olas, nieve, viento y precipitaciones persistentes decretado por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología de Euskadi.

«El ingeniero encargado de la noria nos dijo que no es necesario desmontar la estructura, que no hay ningún riesgo, ya que no hay elementos peligrosos», explica Paco Arévalo, coordinador de la atracción. No obstante, entiende la preocupación del Ayuntamiento y asume que esta situación se podría llegar a dar.

En cualquier caso, tanto él como el resto de su equipo confía en poder instalar las cabinas desmontadas el mismo domingo y volver a ponerla en funcionamiento. El contrato suscrito con el Ayuntamiento les da permiso para continuar operando hasta el próximo 10 de febrero, fecha en la que, ya de forma definitva, deberán desmantelar la noria y esperar a las próximas navidades, si es que se decide volver a contar con ella. No obstante, Arévalo apunta que si la situación meteorológica sigue siendo adversa se plantearan quitarla por completo antes.

Enero, más flojo

No en vano, el tiempo no ha acompañado durante el mes de enero como sí lo hizo en diciembre. La campaña navideña contó con varios días seguidos de sol y buenas temperaturas que animaron a muchos a disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad a 50 metros de altura, con la bahía de La Concha y la iluminación festiva como su mayor reclamo.

El propio Arévalo reconocía el día después de Reyes que se habían superado todas las expectativas y que desde que empezó a girar el pasado 1 de diciembre hasta esa fecha 79.000 personas se habían montado en la atracción. Pero el mes que terminó ayer fue completamente diferente. «Apenas tuvimos dos días buenos en los que la meteorología acompañó. El resto ha habido muy poco movimiento y ha habido varias jornadas en la que hemos mantenido la noria cerrada», reconoce el coordinador de la atracción.