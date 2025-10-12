Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Víctor expone sus pinturas en La Inversa. BORJA LUNA

Ciudadanos | Víctor Echevarría

«Y descubrí uno de los infinitos gestos de la mano: pintar»

El ganador del premio Arte Vital expone en La Inversa, Virgen del Camen 11

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:52

V itoriano. López de Foronda de segundo apellido, el de su madre Rosa. Con ella y con su padre Iñaki iba de crío a la ... montaña alavesa. Hacían rutas y senderos. Subían al Yoar y al Gorbea. Pero también visitaban museos. El de Bellas Artes de Gasteiz. Aquel chaval alucinó con la obra de Fernando de Amárica, el impresionista de los paisajes luminosos. Desde aquel momento Víctor, que el viernes fue declarado ganador del Certamen Arte Vital 2025, no pudo dejar de dibujar. En el colegio también. Desde su mesa. Lo que veía por la ventana abierta. Edificios, calles. Más de una bronca ya se ganó porque pintaba siempre. Hasta en matemáticas creció y aunque la familia intentó que siguiese estudios que rentasen más, le apoyó a tope cuando decidió hacer Bellas Artes en Salamanca. También después, cuando, como tantos artistas de tiempos pasados marchó a empaparse de belleza a Italia. A Florencia. A Roma. Allí todo fue realismo pictórico. Luego, buscando respuestas, cursó un master en Investigación de Arte y Creación Contemporánea.

