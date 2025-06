Denuncian la agresión de un dueño a su perro en un autolavado canino en San Sebastián

La Ertzaintza ha abierto un atestado tras la denuncia presentada por los responsables de un autolavado canino de San Sebastián por la agresión de un ... dueño a su perro ocurrida en su establecimiento a finales de la semana pasada, según ha confirmado a este periódico el departamento vasco de Seguridad.

Según explican los propietarios del negocio, que no cuentan con trabajadores en el local de forma habitual salvo bajo cita previa del servicio de peluquería, el dueño del perro acudió a bañar al animal cuando por las cámaras pudieron presenciar la agresión. En las imágenes se ve cómo el hombre golpea con la mano repetidamente al can por no obedecer a sus indicaciones de entrar al lavadero.

«Tenemos micrófonos para comunicarnos con los clientes por si necesitan algún tipo de atención durante el lavado o por si surgen dudas para que puedan preguntarnos. Al ver lo que estaba ocurriendo, le pedimos que por favor dejara de golpear al perro y que no eran formas de tratar a un animal, y que si no cesaba su comportamiento avisaríamos a la policía», han señalado en conversación con este periódico.

Una conducta hacia la mascota, un labrador de avanzada edad, que ha causado indignación entre colectivos animalistas y vecinos de San Sebastián después de que las imágenes de lo sucedido se volviesen virales.

«Al ver cómo trataba al animal en un espacio público con cámaras nos preguntamos qué no le podría hacer en casa», cuentan desde el lavadero, quienes tras lo ocurrido presentaron una denuncia a comienzos de esta semana ante la Ertzaintza y policía local.

Tras lo ocurrido, el animal está ahora a cargo de la protectora de animales de Usurbil bajo los cuidados de sus trabajadores. Desde el comercio donostiarra se han felicitado por ello: «Queremos compartir con ustedes una buena noticia: la perrita ya está a salvo y bajo el cuidado de la protectora. Está segura, atendida y rodeada de amor», han compartido en sus redes sociales.