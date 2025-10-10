«Dejar el mandato a mitad de legislatura es legítimo, pero demuestra debilidad»

Borja Corominas (Barcelona, 1978) se siente con «ilusión» para repetir como candidato del PP a la Alcaldía en 2027, pide una auditoría de los ... procesos de trabajo del Ayuntamiento y critica a PNV-PSE por «no escuchar a los ciudadanos».

– Eneko Goia agradeció que sus primeras palabras tras anunciar que lo deja fueran para elogiar su compromiso y sacrificio en estos diez años de mandato.

– A mí me parece lo normal, ¿no? Cuando se va un señor que ha estado al frente del Ayuntamiento más de una década, lo normal es dedicarle unas palabras amables el día que lo hace público. Me sorprendió la reacción de los otros grupos de la oposición. Ya habrá tiempo para hacer una revisión crítica de lo que ha supuesto la etapa de Goia, que ha tenido luces y sombras.

– ¿Qué ha sido lo peor?

– No escuchar a los ciudadanos. Eso es lo peor que han hecho PNV-PSE. No escuchar a los ciudadanos cuando les decían que hay un problema de inseguridad y permitir que ese problema fuera creciendo. No escuchar a los ciudadanos cuando les decían que quizás el Topo no era la mejor inversión o que lo que estás haciendo en materia de movilidad no funciona. Cuando les decían que sus hijos no pueden vivir en San Sebastián, que no tienen dinero para pagar una hipoteca en esta ciudad, que no pueden pagar un alquiler o cuando les preguntaban por qué no se construyen viviendas. Cuando había un clamor popular para no tirar edificios históricos al suelo y los tiraban igual. Yo creo que el gran fallo ha sido la falta de empatía.

– ¿Este movimiento del PNV de renunciar a la Alcaldía responde a una reacción ante las encuestas?

– Parece evidente. Es una opción legítima, pero demuestra debilidad. Yo siempre he creído que si tú asumes un compromiso como alcalde, lo suyo es acabar el mandato para el que te han elegido.

– ¿Siente el PNV el aliento de EH Bildu en el cogote?

– Yo lo leo al revés. El PNV no está creciendo porque estamos creciendo nosotros. El PP estamos consiguiendo en el Ayuntamiento tener un proyecto cada vez más reconocible, cada vez somos una alternativa más seria. En las últimas europeas nos quedamos apenas a mil votos del PNV en San Sebastián. Nosotros siempre hemos sido una alternativa en esta ciudad y estamos en el camino de volver a serlo. Una alternativa seria para un gobierno municipal sin estridencias y vamos a saber llegar a acuerdos con los partidos que hagan propuestas serias.

– ¿Con Corominas de candidato?

– ¿Para qué cambiar un proyecto que funciona? Nosotros tenemos un proyecto reconocible, un candidato cada vez más conocido y hacemos una buena labor. Yo trabajo para repetir en 2027, es mi ilusión, pero año y medio en política es un mundo.

– ¿Este relevo en la Alcaldía va a cambiar algo en la ciudad?

– No creo que cambie nada porque no se trata de un problema de nombres o de personas, sino de partido. El PNV es un partido hoy por hoy desnortado, no sabe adónde va ni de dónde viene, no sabe lo que es ni lo que quiere ser. Y eso es un problema. El ejemplo más claro lo vimos con las ordenanzas fiscales. La propuesta del PNV pretendía recaudar 760.000 euros más que la de EH Bildu y 1,1 millones más que la de Elkarrekin Podemos. ¿En qué momento los donostiarras votan al PNV para que les apriete fiscalmente más incluso que Elkarrekin Podemos y EH Bildu? Es increíble. Por eso digo que el PNV ha perdido todo tipo de ideología, no tiene un proyecto de ciudad, no tiene un proyecto de partido, más allá de seguir gobernando. Y van a hacer lo posible para seguir gobernando, pero no son capaces de explicar a la ciudadanía lo que son, qué proyectos tienen, qué quieren o cómo ven la ciudad. Lo único que sabemos es que son abertzales, eso lo gritan a los cuatro vientos en cuanto pueden. Pero no sabemos si es un partido liberal, de centro o de derecha.

– ¿Sus posicionamientos en el Pleno pueden dar alguna pista?

– Lo que votan y lo que proponen son políticas de izquierdas. Y a mí me sorprende que en una ciudad como San Sebastián, tradicionalmente de centro-liberal, la gente siga votando al PNV. Lo que me da la sensación es que la ciudadanía está desconectada de los debates municipales. La gente tiene familia, trabajo, amigos, y las cositas que hacemos en el Ayuntamiento interesan lo justo. Pero quiero que sepan que no hay municipio español donde hayan subido más los impuestos desde que gobierna el PNV con Goia.

– ¿Qué es lo más urgente que hay que hacer ahora en la ciudad?

– Una auditoría de los procesos de trabajo del Ayuntamiento para que la administración y los servicios públicos sean más eficaces, un análisis de los procesos burocráticos para construir vivienda y reducirlos para dar respuesta ahora a las necesidades de los jóvenes de hoy y, sin duda, abordar el problema de la inseguridad, admitiendo que existe y debatiéndolo con normalidad.