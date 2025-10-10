Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Borja Corominas, en la azotea del Ayuntamiento. LOBO ALTUNA
Borja Corominas, PP

«Dejar el mandato a mitad de legislatura es legítimo, pero demuestra debilidad»

Advierte de que el PNV «no sabe adónde va ni de dónde viene» y reclama un debate normalizado sobre la inseguridad

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Borja Corominas (Barcelona, 1978) se siente con «ilusión» para repetir como candidato del PP a la Alcaldía en 2027, pide una auditoría de los ... procesos de trabajo del Ayuntamiento y critica a PNV-PSE por «no escuchar a los ciudadanos».

