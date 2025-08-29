Culminan los trabajos de urbanización de la plaza Aita Donostia

La plaza Aita Donostia luce ya su imagen definitiva. Ha culminado ya la obra de urbanización de la renovada rotonda de Amara en la que ... se han colocado 13 bancos y 4 grupos de papeleras y ya solo falta la placa que se colocará, este otoño probablemente, en homenaje a los equipos de deporte femeninos de la ciudad.

La obra la ha ejecutado Euskal Trenbide Sarea (ETS) en el marco de la construcción de la nueva estación del Topo de Anoeta y el Ayuntamiento ha culminado la intervención con la colocación de arbolado, bancos y papeleras con un presupuesto de 21 euros (más IVA).

A finales de abril se abrieron al tráfico todos los nuevos carriles de la nueva rotonda y en los últimos meses el Ayuntamiento se ha encargado de completar la urbanización de una plaza que ha adquirido un carácter fundamentalmente peatonal, generando un gran pasillo para recorrerlo a pie entre Anoeta y el centro de la ciudad. En su zona central destacan las zonas verdes, donde se han plantado 120 árboles con un bosquete en el anillo interior de 73 árboles. Pero el objetivo era crear una zona de estancia para lo que se han colocado en las últimas semanas 13 bancos y cuatro grupos de papeleras. «Con esta actuación hemos conseguido transformar una plaza que hasta hace poco era puro hormigón en un entorno verde y amable con el peatón, pensado para el paseo y la estancia», indicó el concejal de Mantenimiento Urbano, el socialista Carlos García. «La intervención supone una mejora paisajística muy significativa, con la colocación de varias decenas de árboles de distintas especies, que con el tiempo ofrecerán sombra y contribuirán a reverdecer todavía más el entorno. Para mejorar la experiencia del peatón, hemos instalado bancos y papeleras, generando así una zona de estancia agradable y pensada para el disfrute de la ciudadanía».