Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aita Donostia ya dispone de bancos y papaleras. A. M.

Culminan los trabajos de urbanización de la plaza Aita Donostia

Trece bancos y cuatro grupos de papeleras completan el mobiliario de la nueva rotonda

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:13

La plaza Aita Donostia luce ya su imagen definitiva. Ha culminado ya la obra de urbanización de la renovada rotonda de Amara en la que ... se han colocado 13 bancos y 4 grupos de papeleras y ya solo falta la placa que se colocará, este otoño probablemente, en homenaje a los equipos de deporte femeninos de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  9. 9 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Culminan los trabajos de urbanización de la plaza Aita Donostia

Culminan los trabajos de urbanización de la plaza Aita Donostia