Lara Ochoa e Iraitz Vázquez San Sebastián Martes, 11 de febrero 2025 | Actualizado 18/07/2025 12:40h.

Más de cuatro años después del inicio de las negociaciones, la compra de los cuarteles de Loiola por parte del Ayuntamiento de San Sebastián ha recibido la luz verde definitiva después de que el Gobierno central haya desbloqueado la operación aceptando que se pueda construir a 20 metros del cauce del río. Esta es la cronología de una larga negociación que se enredó el año pasado

24 de noviembre de 2020

El PNV consigue arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez el compromiso para la venta de los cuarteles de Loiola cuando el grupo jeltzale cedió sus seis escaños para salvar los Presupuestos Generales del Estado. Sabedor de la debilidad parlamentaria de Sánchez, el PNV incluyó los cuarteles de Loiola en la batería de 85 enmiendas parciales que presentó a las Cuentas de 2021. Y el Gobierno lo asumió: «El Ejecutivo culminará, durante el ejercicio 2021, la enajenación al Ayuntamiento de Donostia de los terrenos que en la actualidad ocupa el acuartelamiento de Loiola», rezaba el pacto, que se cerró en una negociación relámpago –en siete horas– tras una llamada de Aitor Esteban a la ministra Margarita Robles. Los jeltzales dieron así un golpe de efecto sobre una iniciativa que había acariciado durante años el socialista Odón Elorza, cuando era alcalde de la ciudad, pero que siempre tropezó con la resistencia simbólica y operativa del Ministerio de Defensa. Juan Karlos Izagirre (EH Bildu) y Eneko Goia (PNV) siguieron la misma estela.

Diciembre de 2020

Empiezan a surgir las primeras suspicacias. Áncora pide blindar en el Peppuc dos de los edificios de los cuarteles de Loiola «por su valor arquitectónico». Mientras, el Ayuntamiento se reservaba 15 millones de euros para la compra de los cuarteles.

Junio de 2021

Vox trata de blindar los edificios de los cuarteles militares de Loiola mediante su catalogación como bien cultural. El Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc), aprobado definitivamente en marzo, no contempla protección alguna para estos inmuebles. Vox intenta utilizar la vía de la catalogación de estos edificios como bien cultural, algo que no impediría la salida de los militares del ámbito, pero sí la demolición de los edificios, construidos hace casi un siglo.

Septiembre de 2021

Vox recurre el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) ante el TSJPV. El partido de Santiago Abascal solicita protección para los cuarteles, una maniobra con la que pretende impedir la salida del Ejército de la capital guipuzcoana y que, como efecto secundario, castiga las esperanzas de crecimiento y expansión de la ciudad.

Noviembre de 2021

Ajenos a las críticas, Gobierno y Ayuntamiento amplian los plazos para mantener abierta la negociación ante la imposibilidad de cerrar el acuerdo en 2021. Se dan tres meses más para alcanzar un acuerdo.

30 de marzo de 2022

A punto de agotarse el plazo extra de tres meses, Goia avanza que el acuerdo por los cuarteles de Loiola está a falta de «una última reunión».

22 de junio de 2022

Tras meses de negociaciones, la compraventa de los cuarteles de Loiola por parte del Ayuntamiento parece que por fin está cercana. El alcalde donostiarra anuncia que «la perspectiva no es mala y esperamos hacerlo este verano». «Muchas veces el demonio está en los detalles y es lo que ocurre en este caso. Estamos trabajando en ello», precisó entonces el edil para justificar que no se hubiera cerrado el asunto en primavera. La principal razón por la que ambas partes todavía no habían sellado el acuerdo estaba en la letra pequeña. Concretamente en «implicaciones económicas de la operación, sobre los impuestos, y también algunos asuntos jurídicos. No es por el precio. Hay que tener todo bien analizado porque es una cuestión de envergadura y hay que trabajarla bien», añadió entonces.

13 de julio de 2022

Varapalo judicial tras casi dos años de negociaciones. La Justicia ordena proteger los cuarteles y tumba la mayor operación urbanística de Donostia. El TSJPV estima parcialmente el recurso presentado en 2021 por Vox a la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) y ordena incluir los cuarteles de Loiola en el catálogo municipal de patrimonio, decisión que provoca de facto la interrupción de las negociaciones de compraventa del terreno entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Sebastián. La mayor operación urbanística de Donostia, con 1.700 viviendas, queda paralizadas. Se da la circunstancia de que el fallo del tribunal se basa en un informe de 2009 de la Diputación de Gipuzkoa y otro del Gobierno Vasco –gobernados por el PNV–. La sentencia argumenta que los cuarteles «cumplen los criterios sentados en el Peppuc para ser protegidos» y se apoya en sendos informes de Diputación y Gobierno Vasco «a favor de la protección».

Octubre de 2022

Ayuntamiento de Donostia y Ministerio de Defensa presentan sendos recursos de casación ante el Supremo contra el fallo del TSJPV que obliga a incluir los edificios en el Peppuc. Ambas instituciones acuerdan rematas la negociación para la venta de los terrenos al margen del pronunciamiento de los tribunales.

15 de noviembre de 2022

San Sebastián y Defensa alcanzan un acuerdo sobre los cuarteles de Loiola para construir hasta 1.700 viviendas -finalmente serán 1.500-. El Ayuntamiento comprará los terrenos por un precio de 73 millones y el Ministerio tendrá cuatro años para abandonarlos.

31 de octubre de 2023

El alcalde Eneko Goia anuncia en el debate sobre el Estado de la Ciudad que el Consejo de Ministros dará luz verde el próximo martes 7 de novimebre a la operación, que permitirá crear 1.500 viviendas.

7 de novimebre de 2023

El Consejo de Ministros aprueba la venta de los cuarteles de Loiola al Ayuntamiento de Donostia.

18 de diciembre de 2023

El Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa rubrican la compra de los cuarteles de Loiola.

Junio de 2024

La operación se tuerce en un cambio de guion imprevisto. La Dirección General de Costas advierte de que la ley no permite construir viviendas a menos de 100 metros del río Urumea y confía en que la operación de compraventa de los cuarteles de Loiola se cierre «en los términos acordados» con el Ministerio de Defensa. Los cuarteles de Loiola gozaban excepcionalmente de una servidumbre de protección marítimo-terrestre de 20 metros al tratarse de edificios afectados a la defensa nacional, pero al iniciarse el proceso de desafectación de los mismos tras la venta de los terrenos al Ayuntamiento, Costas decidió multiplicar por cinco la anchura de esa zona de protección, hasta los 100 metros que marca la legalidad vigente. El Ayuntamiento anuncia alegaciones al tratarse de suelo ya urbanizado.

Agosto de 2024

El Ayuntamiento de San Sebastián y el Ministerio de Defensa suspenden temporalmente el convenio para la compra de los cuarteles militares de Loiola hasta conocer la respuesta de Costas y se aclare un recurso interpuesto en la Audiencia Nacional.

Febrero de 2025

Luz verde definitiva a la compraventa al aceptar el Gobierno central la alegación de Donostia que desbloquea la construcción de 1.500 viviendas entre el río Urumea y el alto de Ametzagaina.

Julio de 2025

El Ayuntamiento de Donostia y el Ministerio de Defensa rubricarán el miércoles 23 ante notario en San Sebastián el traspaso de unos terrenos que permitirán edificar al alrededor de 1.700 viviendas protegidas.