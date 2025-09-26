El concurso para rediseñar Sagüés se convocará a finales de año

La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus (PNV), anunció ayer, en el debate de una moción de control del PP, la intención de lanzar a finales ... de año un concurso internacional de ideas para rediseñar la explanada de Sagüés.

Era mayo de 2005 cuando el entonces alcalde, Odón Elorza, convocaba un concurso de proyectos para transformar Sagüés en «un nuevo símbolo del urbanismo» donostiarra, a través de una actuación que «culmine la fachada marítima de la ciudad y permita completar la regeneración de la bahía de la Zurriola» con «una gran plaza, un edificio de servicios con vocación de escultura urbana, un magnífico centro de talasoterapia, terrazas y un paseo peatonal hasta Monpas».

Veinte años después, la explanada de Sagüés sigue igual que entonces. Igual, no. Ha recibido una escultura de Basterretxea, la 'Paloma de la Paz', que estaba en la plaza Aita Donostia, y se ha enterrado el proyecto de un paseo peatonal hasta la punta de Monpas que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó y se comprometió a sufragar. Otro alcalde, Juan Karlos Izagirre (Bildu), rechazó esta intervención. Y ahora, un tercer alcalde, Eneko Goia, apuesta por organizar, veinte años después, un concurso de propuestas (otro) para reurbanizar el extremo oriental del paseo marítimo donostiarra.

Se trata de recabar ideas para «rematar» dignamente esta zona junto al mar con una reurbanización de calidad del espacio público. Habrá que esperar a ver el pliego de este concurso para saber qué condiciones se plantean a los licitadores, pero de las palabras de la responsable de Urbanismo se deduce que se trata de poner en valor el entorno natural y ofrecer un hilo de continuidad a un paseo que en el otro extremo urbano tiene el 'Peine del Viento', de Chillida, y a medio camino, la 'Construcción Vacía' de Oteiza.

La concejala del PP, Vanessa Vélez, recordó que la iniciativa de lanzar un concurso internacional de ideas fue de su grupo en 2019 y lamentó que lo único que se ha hecho en la zona en las últimas décadas ha sido rechazar una inversión de 11 millones que iba a realizar el Gobierno de España para la construcción de la pasarela peatonal a Monpas, que «Izagirre metió en el cajón». Ricardo Burutaran (EH Bildu) replicó que no se renunció a esa inversión sino que «se pidió al Gobierno que destinase ese dinero a prevenir inundaciones en Txomin y Martutene».

La intención es disponer en el primer trimestre de 2026 de un proyecto para mejorar el espacio público de la explanada

Tanto la coalición abertzale como Elkarrekin Podemos votaron que no a rediseñar la explanada con un concurso de ideas. El portavoz de la formación morada, Víctor Lasa, dijo no ser partidario de «grandes cambios» en Sagüés. «No creemos que sea necesario un concurso internacional de ideas, sino uno local. Debiera salir de la ciudadanía donostiarra», concluyó.

La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, cambió el término «concurso internacional» por un «concurso abierto» al que «se presentará el que quiera» aportar su visión de lo que podría ser la explanada de Sagüés. En la actualidad se están redactando los pliegos del concurso en su departamento y el objetivo es disponer de un proyecto en el primer trimestre del año 2026. Redactar estos pliegos no tiene tanta prioridad, reconoció, como los que también se están redactando para reordenar los cuarteles de Loiola.