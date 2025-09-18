Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La consejera del Gobierno Vasco Amaia Barredo y el alcalde Eneko Goia, en La Concha.

La concesión del complejo La Perla se renueva hasta 2040 con los mismos usos

La Sociedad de Fomento aprueba este jueves la propuesta del Gobierno Vasco para mantener la actividad de la talasoterapia, Bataplán, el Café de La Concha, el Atlético SS y el Eguzki

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

La Perla sale del laberinto de la Ley de Costas. La Sociedad de Fomento prevé aprobar este jueves la propuesta de renovación de la concesión ... realizada por el Gobierno Vasco –administración ahora competente en la materia– para mantener los usos actuales del complejo, incluidos la hostelería y ocio nocturno.

