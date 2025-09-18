La concesión del complejo La Perla se renueva hasta 2040 con los mismos usos

La Perla sale del laberinto de la Ley de Costas. La Sociedad de Fomento prevé aprobar este jueves la propuesta de renovación de la concesión ... realizada por el Gobierno Vasco –administración ahora competente en la materia– para mantener los usos actuales del complejo, incluidos la hostelería y ocio nocturno.

En la práctica, este acuerdo supone el desbloqueo de la situación de incertidumbre que sobrevolaba en torno a este histórico edificio donostiarra. Según ha podido saber DV, la concesión contempla un canon de 585.000 euros anuales y se extenderá hasta 2040, con tres posibles prórrogas de cinco años cada una, es decir, con opción de ampliarse hasta 2055.

La propuesta de concesión parte del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, si bien el trámite inicial lo inició el Gobierno central a través de la Dirección General de Costas, pero ha sido el Ejecutivo autonómico el que lo ha desarrollado y finalizado, después de que en abril le fuera transferida la competencia.

La concesión original de La Perla data de principios del siglo XX, concretamente del año 1908, una época en la que no existía la vigente Ley de Costas, aprobada en 1988. Esta nueva propuesta supone una adaptación a la actual normativa y ahora es la Sociedad de Fomento quien debe aprobarla para que el departamento vasco la pueda otorgar. El trámite se completará en la sesión que el consejo de administración de la sociedad municipal tiene programada para este mismo jueves.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, muestra su satisfacción por el feliz desenlace del proceso: «Desde el momento en el que asumimos la transferencia por parte del Estado, hemos tratado de agilizar los trámites para que la concesión estuviera otorgada cuanto antes. Una tramitación que se ha podido acelerar gracias al cada vez mayor autogobierno del que goza Euskadi. Dejamos atrás una concesión obsoleta y la adaptamos a la actual realidad». La consejera del PNV subraya que «la tramitación ha sido bastante sencilla y no han surgido trabas, debido probablemente a que las instalaciones de La Perla llevan décadas integradas en la ciudad y así lo ven todos los agentes implicados».

Por su parte, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, muestra su satisfacción por la rápida resolución de un expediente «que llevaba bloqueado desde hace años, cuando la competencia estaba en manos del Gobierno de España». Así, el regidor jeltzale señala que «en cuestiones como esta apreciamos el valor del autogobierno vasco, que es capaz de dar respuestas más cercanas y eficaces a los problemas de la ciudadanía».

«Horizonte de estabilidad»

Goia agradece al Gobierno Vasco su «implicación» en la búsqueda de una solución al futuro de La Perla y apunta que la tramitación de la nueva concesión «va a dar seguridad jurídica y un horizonte de estabilidad a unas instalaciones que son parte de la vida de nuestra ciudad, con unos servicios y equipamientos muy utilizados diariamente por miles de ciudadanos».

El complejo La Perla ocupa 4.119 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre frente a la bahía, que en la concesión histórica de 1908 se destinaron a diferentes usos: balneario, realización de ejercicios físicos, restauración, salas de baile y acontecimientos sociales. A día de hoy, las instalaciones del edificio acogen la actividad de la talasoterapia, el Café de La Concha, la discoteca Bataplán, el Café de La Perla, el Atlético San Sebastián y el club Eguzki.

La renovación de la concesión por parte del Gobierno Vasco permitirá al Ayuntamiento tramitar los pliegos y sacar a concurso los diferentes locales que integran el complejo. Algunos cuentan con contrato de arrendamiento en vigor, mientras que otros podrán ser ocupados por los licitadores que presenten ofertas. En cualquier caso, los usos autorizados para cada espacio están definidos en la concesión pública y deberán cumplirse.