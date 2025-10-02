Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El 23 de julio se llevó a cabo la firma para la compra de los cuartes de Loiola entre el Ayuntamiento de Donostia y el Gobierno de España. Iñigo Royo

Los principales proyectos en sus diez años al frente del Ayuntamiento de San Sebastián

Vivienda, transportes y movilidad, turismo y seguridad han marcado la agenda del jeltzale desde que accediera al cargo en 2015

Iker Marín
Beatriz Campuzano

Iker Marín y Beatriz Campuzano

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:58

El impulso del parque de vivienda municipal, las infraestructuras de transporte y la movilidad, el turismo, la seguridad, el medio ambiente y la innovación y ... el conocimiento han marcado la agenda de Eneko Goia durante la última década en la que ha estado al frente del Ayuntamiento de San Sebastián. Sobre todos ellos, el acceso a la vivienda es el reto más destacado al que se ha enfrentado el primer edil jeltzale en su trayectoria como alcalde. Él mismo lo reconoció hace escasas semanas en el foro 'Gipuzkoa al día' celebrado en DV Gunea: «El acceso a la vivienda es el principal problema que afronta la ciudad», indicó. Para intentar paliar este déficit, y entre otras operaciones destacadas, Goia dejará Ijentea tras comprar para Donostia los cuarteles de Loiola, su «hito» más destacado como alcalde donostiarra.

