Los principales proyectos en sus diez años al frente del Ayuntamiento de San Sebastián

El impulso del parque de vivienda municipal, las infraestructuras de transporte y la movilidad, el turismo, la seguridad, el medio ambiente y la innovación y ... el conocimiento han marcado la agenda de Eneko Goia durante la última década en la que ha estado al frente del Ayuntamiento de San Sebastián. Sobre todos ellos, el acceso a la vivienda es el reto más destacado al que se ha enfrentado el primer edil jeltzale en su trayectoria como alcalde. Él mismo lo reconoció hace escasas semanas en el foro 'Gipuzkoa al día' celebrado en DV Gunea: «El acceso a la vivienda es el principal problema que afronta la ciudad», indicó. Para intentar paliar este déficit, y entre otras operaciones destacadas, Goia dejará Ijentea tras comprar para Donostia los cuarteles de Loiola, su «hito» más destacado como alcalde donostiarra.

1 Cuarteles de Loiola

La compra de los terrenos de los cuarteles de Loiola es su «mayor hito» en estos diez años como alcalde. Donostia abonó 73,3 millones de euros por esa parcela que «suponen un esfuerzo importante» para el Ayuntamiento pero que «en nada descuadran las cuentas municipales». Apostar por este desarrollo urbano supone «dar prioridad a esta operación por encima de otras cuestiones», y que «si hemos puesto el esfuerzo de todos los ciudadanos al servicio de este objetivo, tenemos que ser conscientes de que también será así en los próximos años».

Una reurbanización que aumentará la capacidad habitacional de la capital de Gipuzkoa con 1.700 nuevas viviendas, todas de protección pública (VPO y tasadas) y, por lo tanto, con prioridad para ciudadanos de la propia ciudad, toda vez que está previsto que antes de fin de año se apruebe un cambio legislativo en Euskadi que establece que para poder acceder a una VPO hay que llevar empadronado un mínimo de tres años en el municipio (ahora se exige solo uno). Se trata de la operación urbanística más importante que se plantea en la capital de Gipuzkoa en los próximos años, a la espera de cómo evolucione la de Auditz Akular, que acogería más de 3.000 viviendas pero requiere procesos y plazos más largos.

El PNV consiguió arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez el compromiso para la venta de los cuarteles cuando el grupo jeltzale cedió sus seis escaños para salvar los Presupuestos Generales del Estado. Los jeltzales dieron así un golpe de efecto sobre una iniciativa que había acariciado durante años el socialista Odón Elorza, cuando era alcalde de la ciudad, pero que siempre tropezó con la resistencia simbólica y operativa del Ministerio de Defensa. Juan Karlos Izagirre (EH Bildu) y Eneko Goia (PNV) siguieron la misma estela.

2 Vivienda

Más allá de la compra de los cuarteles de Loiola, y tras años de desencuentros, el inicio de la tercera legislatura de Eneko Goia al frente del consistorio donostiarra ha estado marcada por el acuerdo de colaboración firmado con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para ceder suelos de manera gratuita a Lakua con el objetivo de impulsar la vivienda protegida. Este histórico entendimiento no solo va a servir para impulsar los apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores en varias parcelas de la ciudad (Riberas, Txomin, Martutene, Morlans...) sino que viene acompañado de una voluntad compartida de apretar el acelerador en la construcción de vivienda pública en todos los ámbitos. En este ámbito de actuación se enmarcará la construcción de nuevas viviendas protegidas de la segunda fase de Txomin Enea, una vez la cárcel de Martutene se traslade a inicios del año que viene a Zubieta.

Además, hay en construcción en estos momentos en Donostia mil viviendas en los barrios de Ciudad Jardín, Añorga, Illarra o El Infierno. Y en lo que resta de legislatura, hasta mediados de 2027 como tarde, la ciudad proyecta iniciar otras 1.153 en Illarra Berri, la segunda fase de Txomin, Apostolado, Rodil, Morlans y Riberas. Pisos de diferente tipología, protegidos y de iniciativa privada, y para diferentes estratos de población (VPO, tasadas, alojamientos dotacionales, libres...).

El objetivo es dar solución a la escasez de vivienda y los elevados precios inmobiliarios en la ciudad, que es «la preocupación número uno de este Ayuntamiento», según admitió Goia en el foro de DV. En este sentido, el edil admitió que «es nuestra prioridad en este momento y deberá seguir siéndola en el futuro».

3 Metro

La construcción de la pasante ferroviaria por el Centro de la ciudad ha sido otro de los temas que ha marcado la agenda de Goia en los últimos ocho años. Una obra que ha generado molestias en los vecinos donostiarras, principalmente a los del entorno de la calle Easo y San Bartolomé y Lorea y Benta Berri, pero que «no solo mejorará la conectividad de nuestra ciudad, sino que también facilitará el transporte sostenible y reducirá la congestión en nuestras calles», ha señalado Goia en más de una ocasión.

La obra civil, de la que se encarga el Gobierno Vasco a través de Euskal Trenbide Sarea (ETS), estará acabada en principio a lo largo de la primera mitad del año que viene, aunque habrá que esperar unos meses para inaugurar la nueva ruta a lo largo de 2026. La línea que recorrerá el centro de San Sebastián por su subsuelo a modo de metro enlazará la estación de Lugaritz con la de Anoeta mediante un nuevo recorrido subterráneo por Benta Berri/Universidades, Centro/La Concha y una nueva estación soterrada en Amara-Easo.

Estas obras han provocado durante los últimos años una de las mayores confrontaciones entre los donostiarras y el Ayuntamiento. Principalmente por los cambios de tráfico provocados en las calles Urbieta y San Martín y las molestias en la calle Easo y San Bartolomé que vecinos y comerciantes definieron como un «infierno».

4 Movilidad

En relación a la movilidad, hay varios temas que han marcado la agenda del alcalde durante estos últimos años. Uno de ellos es la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, - «un paso decisivo para reducir la contaminación y mejorar el aire de la ciudad», indicó Goia -, pero hay más. El nuevo enlace de Marrutxipi, el nuevo puente de Astiñene, la apuesta por la electrificación de la flota de Dbus y el Bus Eléctrico Inteligente, la apuesta por Dbizi o la renovación de la plaza Aita Donostia, que también generó criticas en la ciudadanía por su diseño.

5 Seguridad

Entre los principales desafíos que ha tenido Goia y tendrá el próximo primer edil es la seguridad. La creciente percepción de inseguridad en la ciudad es una cuestión «que ocupa y preocupa» al Ayuntamiento. «El incremento de delitos es una realidad en Donostia», admitió en DV Gunea, y abogó por «una respuesta integral y contundente» que va más allá de la respuesta judicial. «Ante el fenómeno de la reincidencia es necesario que otros niveles del sistema también respondan», dijo en referencia a los jueces y fiscales y incluso al Legislativo, que podría endurecer las penas para la reiteración en delitos como robos o hurtos.

En la agenda municipal y del equipo de gobierno hay dos actuaciones pendientes e importantes para la ciudadanía como son la construcción de la nueva comisaría mixta de Ertzaintza y Guardia Municipal en Egia y la nueva subcomisaría en el Distrito Este.

6 Turismo

La turistificación de la ciudad tras la pandemia ha protagonizado comisiones y plenos municipales y es según la última Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por la empresa Data Key para la Oficina de Estrategia una de las grandes preocupaciones de los donostiarras. Ante ello, el consistorio con Goia a la cabeza suspendió hace dos años con carácter general las licencias para la apertura de nuevos hoteles, así como de otros usos de hospedaje en varias zonas de la ciudad, como medida transitoria hasta que este año se ha aprobado inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) referente a los usos de hospedaje.

Goia dejará el cargo tras lograr otro de los objetivos en elos que el Ayuntamiento de Donostia lleva años luchando, el de cobrar una tasa turísitca a los visitantes. Este año se ha confirmado que los ayuntamientos recaudarán el impuesto turístico con el que Donostia prevé ingresar hasta 8,5 millones al año.

7 Illunbe

«Illunbe se convertirá en el pabellón multiusos que merece esta ciudad», afirmó Goia en febrero cuando presentó el anteproyecto para remodelar tanto la actual instalación como el entorno y que supone el pistoletazo de salida del proceso que culminará con la remodelación de la antigua plaza de toros para convertirse en un pabellón dirigido a usos deportivos, culturales así como a eventos de carácter multidisciplinar. El anteproyecto, que requiere de un desarrollo más exhaustivo y un acuerdo con la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco para su financiación, incluye la remodelación del entorno de Illunbe, la construcción de una pasarela flotante sobre la variante así como un gran parking soterrado.

La nueva instalación tendrá como base la actual, dado que se conservará parcialmente, pero contará con dos ''arenas'': la principal, con un aforo de 15.000 espectadores, y una arena secundaria de menor capacidad (entre 2.500 y 3.000 asientos), destinado a actividades deportivas, lo que dotará al conjunto de un mayor potencial e intensidad de uso. Tendrá un presupuesto de 70 millones

Además, en el antiguo espacio de ocio de Illunbe ya se está trabajando para ampliar el Parque Tecnológico de Miramon. La primera empresa que se ubicará será Columbus Biotech Hub, el edificio para alojamiento de empresas biotecnológicas, laboratorios de investigación y producción e I+D, que impulsa Columbus Venture Partners con una inversión cercana a 80 millones de euros.

7 Goe y Bretxa

Otra de las actuaciones que quedarán como legado del mandato de Eneko Goia será la presencia del GOE y la remodelación de La Bretxa, dos proyectos de gran calado que marcarán el desarrollo urbano y social de la ciudad. Ambos forman parte de un conjunto de iniciativas que han definido la gestión municipal durante este periodo.

Respecto al proyecto que impulsa el Basque Culinary Center, Goia siempre ha respondido a las críticas vecinales asegurando que «será un hito arquitectónico» y se convertirá en «un edificio icónico de la ciudad». En más de una ocasión lo ha puesto en valor manifestando que «le gusta mucho y encaja en el espacio elegido para su construcción» y recordando que «es un centro de investigación, no un centro turístico».