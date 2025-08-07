Comienza la restauración de la fachada norte del edificio Arkoak de la Bretxa

Una gran valla metálica comenzó ayer a colocarse frente a la fachada trasera del edificio Arkoak, para alejar a los viandantes de la plaza de ... la Bretxa de las obras que se han empezado a realizar en la zona. Los trabajos se enmarcan en el proceso de transformación del mercado y en este caso buscan en concreto rehabilitar los pilares de piedra y colocar un cierre definitivo, tras la decisión municipal de no ejecutar en esta zona la marquesina de protección de las baserritarras. La restauración de esta fachada se prolongará hasta octubre, según explicó la concejala de Fomento, Ane Oyarbide (PSE).

Las obras forman parte de una modificación del contrato que se formalizó para construir la marquesina de protección de las baserritarras. El gobierno municipal decidió trasladar a las caseras al interior de la planta baja del edificio Pescadería, junto al resto de asentadores del mercado, al advertir que el anterior concesionario tenía espacios vacíos en el proyecto del nuevo mercado. Pese al rechazo de las responsables de los puestos, Fomento no tiene dudas de que por economía, por una mejor urbanización de la plaza y porque las baserritarras estarán en mejores condiciones dentro de Pescadería que al aire libre, su decisión fue la correcta. Al no colocarse la nueva marquesina, la fachada norte del edificio Arkoak necesita de un tratamiento que restaure su imagen y coloque un cerramiento definitivo.

«Importante degradación»

La memoria del proyecto redactado explica que los elementos de la fachada presentan «una importante degradación». Ante el mal estado de conservación de pilares y capiteles, «resulta necesario retirar los elementos degradantes que se han observado durante los trabajos de limpieza acometidos». Una vez concluido el saneo de la estructura de piedra «se deberá restaurar y sustituir los elementos dañados por piezas nuevas de cantería».

Además de rehabilitar los pilares, se van a colocar carpinterías para lograr la estanqueidad necesaria y evitar posibles filtraciones

El coste de la obra asciende a 423.382 euros, un 38% menos de lo que habría costado colocar la nueva marquesina

Entre pilar y pilar estaba previsto colocar unos armarios metálicos para uso de las baserritarras. Como estos elementos ya no se van a colocar, hay que repensar el cierre definitivo de esta fachada «para impedir que las condiciones climatológicas afecten al interior del edificio. Así se van a colocar en estos huecos carpinterías similares a las del resto del edificio para «lograr la estanqueidad necesaria y evitar posibles filtraciones de agua que afectasen a los elementos pétreos», explicó Oyarbide.

El coste de la obra será de 423.382 euros (más IVA), lo que supondrá un ahorro del 38,29% sobre el presupuesto de la marquesina inicial. Los trabajos está previsto que finalicen a finales de septiembre o comienzos de octubre.