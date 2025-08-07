Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los pilares están ya listos para recibir las piezas de cantería que ofrecerán su nueva imagen. A.M.

Comienza la restauración de la fachada norte del edificio Arkoak de la Bretxa

Se rehabilitarán los pilares de piedra y se colocarán nuevos cierres en los huecos dado que las caseras no se reubicarán en este lugar

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:18

Una gran valla metálica comenzó ayer a colocarse frente a la fachada trasera del edificio Arkoak, para alejar a los viandantes de la plaza de ... la Bretxa de las obras que se han empezado a realizar en la zona. Los trabajos se enmarcan en el proceso de transformación del mercado y en este caso buscan en concreto rehabilitar los pilares de piedra y colocar un cierre definitivo, tras la decisión municipal de no ejecutar en esta zona la marquesina de protección de las baserritarras. La restauración de esta fachada se prolongará hasta octubre, según explicó la concejala de Fomento, Ane Oyarbide (PSE).

