El comercio donostiarra toma la calle Representantes de establecimientos y participantes en el desfile. Gipuzkoa de Moda organiza un desfile que pone en valor el ADN de la ciudad GORKA LARRUMBIDE Jueves, 12 septiembre 2019, 07:48

Algunos la llaman 'la tele txikita', la de los donostiarras, la de casa, la de todos. Y esa tele que nació tímidamente está de aniversario. Bodas de plata. 25 años llevando a sus hogares la actualidad del territorio. Se dice pronto. Y entre sus espacios, la moda siempre ha tenido un papel destacado. Y en buena medida, gracias al trabajo desempeñado durante años por Laura Chamorro, directora de Gipuzkoa de Moda. Con motivo de este aniversario y con el objetivo de poner en valor a los comercios que llevan décadas aportando ADN comercial a la ciudad, se organizó un gran desfile en la calle Loiola. Una calle histórica para el desarrollo comercial de San Sebastián. Cada uno de esos comercios o marcas donostiarras representaron a una subcategoría de la moda o equipamiento de la persona.

La iniciativa no pudo tener mejor acogida. Tanto es así que medio millar de paseantes abarrotaron la calle y no dejaron de aplaudir a cada uno de los ocho establecimientos históricos que tomaron parte en el desfile. Los 18 modelos que desfilaron mostraron las propuestas de Muchas Telas, Calzados Tello, Federópticos Idiakez, Amaia Txabarria, Cilveti, Casa Rodríguez, Tréboli, Emanuelle y Solca. Chamorro, que ejerció de maestra de ceremonias, no pudo estar más arropada. Le acompañó Isabel Cortadi, directora de Teledonosti; Miguel Sarriegi, responsable de publicidad del canal local, y Juan Mari Mañero, compañero infatigable de batallas y con quien conduce a diario desde el Palacio Miramar 'Contigo en la playa'.

El evento, organizado por Gipuzkoa de Moda, la marca de moda de El Diario Vasco-Teledonosti, estuvo impulsada por San Sebastián Shops y el Clúster Donostia Moda de la Concejalía de Comercio de San Sebastián.

Presenciando el espectáculo pudimos ver a Nuria Vegas, gerente del Centro Comercial Garbera, acompañada de la responsable de marketing de la misma entidad, María Ayastuy. Las diseñadoras, Alex Robe, Noelia Oporto e Ianire Soraluze compartían impresiones. Elma Francés, propietaria de Manuela va de fiesta, también se sumó al evento.

Alaitz y Katisha Cascante fueron las responsables de peluquería y maquillaje del desfile. Allí también estaba Marta García, propietaria de Marta G. La estilista Eva Recio y el coreógrafo Antxon Belloso siguieron atentamente las propuestas que se presentaron en el desfile.

Las instagramers locales Haizea Echegaray, Nerea Zusberro, Sonsoles Okomo y Soraya Pérez dieron buena cuenta en las redes sociales de lo que acontecía en la calle Loiola.

Vanessa Lasaga, directora de WedInn San Sebastián;, Nerea Kortabitarte, responsable de comunicación de Fnac; Adriana Uribesalgo, responsable de Ekomodo; Iñigo García, gerente de SShops; Xabier Idiakez, técnico SShops; Nerea Roncales, de Correos; Itziar Rodríguez, responsable de comunicación de la Federación Mercantil e Iñigo Olasagasti y Óscar Cuevas , de First Models, fueron solo algunos de los paseantes que decidieron acercarse hasta la céntrica calle donostiarra para disfrutar de la propuesta que Gipuzkoa de Moda organizó. Se trataba de poner en valor a los nuestros, a nuestros comercios y sus marcas. La respuesta del público fue el reflejo del reconocimiento al trabajo bien hecho. Enhorabuena.

Este sábado, por su parte, el centro comercial Garbera acogerá la segunda edición de GdM Ojos Bonitos. Los interesados en participar podrán hacerlo de 16.30 a 17.30. El evento comenzará a las 18 horas. Los ojos más bonitos buscan ser reconocidos, así que si tienes una mirada diferente, curiosa, interesante, te están esperando.