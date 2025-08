«Comentaremos en la feria el momento complicado que pasan la vid y el vino»

Begoña del Teso San Sebastián Sábado, 2 de agosto 2025, 08:22 Comenta Compartir

Sara y Naia Vallejo Santacana, gemelas, 13 años, hijas del delegado comercial de Castillo Monjardín (la bodega de Víctor y Santiago del Villar, Sonia Olano...) para la zona norte, no querían ir al chupinazo infantil sino al de los grandes, el de las seis de la tarde del día 30, así que su padre alteró toda su agenda para cumplir con el programa de fiestas que en Loiola dura hasta mañana domingo y culmina con la sexta edición de la muy renombrada Ardo Azoka organizada por el gran 'connaiseur' Joxemi Aierbe (en complicidad con medio barrio). Tiene lugar en la calle de la Iglesia. Desde las 11.30 hasta que, prácticamente, se acaben las existencias de las bodegas participantes. Que incluyen los mejores txakolineros de Getaria, Álava y Bizkaia, los bonitos vinos de la DO Irouleguy y, por supuesto, de Navarra, Rioja y Ribera del Queiles (entre Aragón y el Viejo Reyno). Hablamos en El Txofre (café solo sin azúcar). Enfrente, en el Ahaztezina, tienen los vinos de Monjardín. Y saben servirlos.

– Creo que nos apetece empezar por tu árbol genealógico.

– Pues sí. Y con motivo. Las bodegas invitadas este año a la Ardo Azoka son Nivarius y Proelio, un proyecto (una realidad) de vinos de finca riojanos llevado adelante por Palacios en unas tierras situadas en Nalda de Iregua, a unos 15 minutos de Logroño. De Nalda (tan cerca de donde sucedió la Batalla de Clavijo en el siglo IX) era mi abuelo Máximo. Y en Nalda tenemos casa. Sí, quería acordarme de mi padre Juan Antonio, que ya se nos fue. Quería dejar claro que sin él y sin nuestra madre Mari Jose ni mi hermano Juanjo ni yo seríamos quienes y lo que somos.

«El chupinazo fue el miércoles en la plaza de las Lavanderas. Luego, comida en el Iruña, el café en el nuevo Urumea y las cervezas, en el Aldazabal. Mañana, cata de las bodegas Nivarius y Proelio. En Eliza kalea»

– Tú, delegado comercial de Monjardín, bodega enclavada en Villamayor, Tierra Estella, a la sombra del monte Monjardín, en un valle, posición privilegiada para hacer vinos.

– Bien, por cierto. Porque esa localización proporciona un clima protegido de temperaturas y fenómenos meteorológicos demasiado extraordinarios. Un clima especial, una altitud perfecta, una tierra rica que da a los vinos esa frescura, ese punto de acidez y todos los matices que les vuelven tentadores. Por eso, ahora que los espumosos se han puesto tan de moda, nuestro Brut Nature (elaborado con el método champanoise de doble fermentación en botella) está rompiendo en el mercado. Por su frescor, sus notas florales y aromas cítricos.

– Habrá que volver a llenar la copa. ¿Es cierto que en los viñedos de Villamayor se usan drones y GPS?

– Sí, es una buena alianza de la Tecnología (con mayúscula porque es la más avanzada) y la Naturaleza (siempre en mayúscula). Los drones vigilan desde lo alto lo que sucede en las viñas y el GPS geolocaliza todo detalle que haya que atender, bien sea el inicio de una plaga, bien esas vides que están a punto de dar su fruto.

– GPS, drones y un rey de tiempos pasados, rey que da nombre a vuestro puro Merlot 2020...

– El rey Deyo, sí. Un nombre que es deformación del del valle de Yerri. El rey así llamado dicen que fue Sancho Garcés, enterrado, precisamente, en la fortaleza de San Esteban de Deyo, situada en la cima del monte Monjardín.

– Todo buen vino esconde una leyenda... Más los navarros. ¿Todavía hay que reivindicar el tinto y el rosado de Nafarroa?

– Pues sí. Antes del covid, todo iba bien. Se habían hecho buenas campañas desde la DO que estaban convenciendo a los buenos bebedores de que el tinto navarro no es para nada peleón, sino un vino fino y bien elaborado, y que el rosado tiene poco que ver con los claretes antañones y no se ha creado mezclando uva tinta y blanca sino sangrando la negra. Rosados elegantes, excelentes para el verano. La pandemia lo paró todo y ahora estamos recuperando el terreno perdido.

– En el titular hablas del momento complicado que atraviesan las viñas y los vinos. Me parece que te refieres a algo más que al 15% de aranceles de Trump.

– Los aranceles intimidan, ¿cómo no? Pero hay un intento de que los vinos europeos queden exentos de pagarlos. Por otro lado, estamos ya explorando y entrando en otros mercados internacionales. China está descubriendo nuestras denominaciones de origen y nosotros ya tenemos un agente comercial desplegado en ese inmenso país. Pero tienes razón, el momento es complicado también por cuestiones meteorológicas. El cambio climático cerca los viñedos...

– Cuenta.

– Las tormentas de hace unos meses hicieron daño. El calor extremo, también. Las lluvias dañan la vid llena de fruto listo para explotar. Nuestra bodega está protegida por el monte, el valle, la altitud, pero solo queda rezar y esperar. Porque no está haciendo el calor necesario y la humedad es el hábitat natural de hongos y criaturas muy dañinas. Este 2025 no habrá vendimia temprana, creo...

– Os reunisteis hace poco un grupo de amigos sibaritas en el Hon-tza (el Polvorín) y catasteis...

– Vinos canarios. Volcánicos Interesantes. Hablamos mañana.