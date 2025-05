«No, claro, aquí nadie quiere comerse una roca. Apetecen más un cherry»

Uno es vasco, donostiarra y DJ legendario y en activo. Padre de Ibai y Asier, gemelos. El otro es catalán (de entre Gavá y Castedellfels) ... y tiene una chavalina, June, que como han vivido mucho tiempo en Zarautz, de vez en cuando le pregunta 'Papá ¿cuándo vamos a ver a los erraldoiak del merkatua?' A Ginés, de joven todos le tenían en el Baix Llobregat por 'ese loco que da martillazos a los coches en el garaje de sus padres'. Hasta que un día granizó y necesitaron de él, mecánico de automoción. Y de sus martillos. Hoy Asier y Ginés viajan por todo el mundo con su empresa G&Co y tienen una web macanuda diseñada por 'El Alfon', alías 'Rayo Láser'.

– No entiendo nada. En la foto parecéis carroceros...

– Somos varilleros.

«Pero es con las rocas donde aprendes el oficio. A hacerlo tan bien tan bien que lo mismo te llaman de Dallas que de Stuttgart. Anoeta o Londres»

– Aah. Vale. Tampoco pillo el titular. ¿Qué es una 'roca? ¿Qué es un 'cherry'?

– Los varilleros manejamos un idioma propio, argot de gremio. Una 'roca' es un bollo, una abolladura grande, tremenda. Nadie quiere el trabajo de 'sacar' una de esas. Preferimos las 'cherries' (ya sabes, 'cereza' en inglés), también dichas 'chupetines', desperfectos pequeños, ligeros. Como el que presentaba el coche de la foto. Le había pillado la granizada que a principios de mayo entró a Tarragona por Teruel. En algún punto del Bajo Ebro hubo hasta tornados. Pequeñitos pero tornados.

– Ummm. Así que 'varilleros'. Según algunas web representáis 'la solución más rápida y efectiva para reparar los daños causados por una granizada'.

– Afirmativo. Somos 'varilleros de granizo'. También nos llaman 'artesanos sacabollos'. Hay quienes escriben que nuestro gremio 'repara minuciosamente los vehículos que presentan abolladuras por golpes o por granizadas, utilizando técnicas y herramientas específicas como varillas, martillos, colas, ventosas'.

– Soberbio. En vuestra web os presentáis como 'expertos en reparación de chapa. Sin pintar'.

– Cristalino. Nos dedicamos exclusivamente al desabollado de vehículos sin usar masilla y sin necesidad de pintar. Siendo, efectivamente, nuestra especialidad las abolladuras por granizo y cualquier tipo de golpe que se produzca en las partes metálicas del vehículo; todo aquel daño que no haya estropeado la pintura.

–Empiezo a hacerme a la idea. Pero es que también da la impresión de que sois 'cazadores de tormentas', 'expertos en fenómenos meteorológicos'.

– Las alarmas de lluvias, las previsiones de esos fenómenos son en nuestro oficio tan vitales e imprescindibles como las mencionadas ventosas o las varillas que dan nombre a nuestro trabajo.

– ¿Por qué?

– Nos ayudan a planificar nuestro trabajo. A montar nuestra estrategia. Que no se reduce a Gipuzkoa, País Vasco o Cataluña. Ni siquiera a toda España. Hablamos de Alemania.De Italia. Hablamos de Kentucky. De Argentina. Hace dos semanas una gran granizada paralizó París. Tormentas eléctricas repentinas e intensas azotaron la ciudad y los suburbios cercanos con fuertes lluvias, vientos racheados, relámpagos y granizo. Eso para nosotros representa grandes oportunidades de trabajo. Más ahora, cuando comienza la temporada y todos los varilleros del mundo están 'hambrientos'.

– ¿Granizo en primavera?

– No es correcto relacionarlo con el frío y el invierno aunque es verdad que son necesarias temperaturas frías en la troposfera. Pero no deja de ser un fenómeno primaveral, veraniego. Que el cambio climático está alterando. Antes granizaba con temperaturas ambiente de 30 grados. Ahora te puede granizar sin llegar a los 20.

– Junio 2023. Brutal granizada en Zumaia. Bolas de más de 5 centímetros. Más de medio millar de coches afectados.

– Fue una de esas tormentas 'unicelulares 'que concentran su descarga en un punto muy concreto. Muchos de esos vehículos fueron desabollados muy lejos de Zumaia. Los varilleros somos una suerte de nómadas que nos trasladamos allí donde haya curro. Fenómenos meteorológicos de alta intensidad pueden representar curro para todo un año.

– ¿Cómo manejáis aplicaciones tipo 'Alarma de lluvia'?

– Guiándonos por los distintos colores del mapa de previsiones. Cada uno indica la probable mayor o menor intensidad de la precipitación. Y por sus movimentos. Son apps en tiempo real que transmiten datos a través de radares Doppler. Repetimos, ahora mismo sabemos que no hay trabajo en Italia, que no granizará de nuevo en París. Pero eso no quiere decir que no tengamos clientes esperándonos en talleres de los Campos Elíseos.

– Parecéis chapistas pero no lo sois. De hecho, más de un carrocero ha intentado probar con vuestras herramientas y ha tenido que desistir...

– La eliminación de abolladuras se realiza desde la parte inferior del panel dañado, sin calentar la chapa, usando luces led (frías) para iluminar el bollo. Haciendo palanca con la herramienta adecuada, tanto en el calibre y forma de su punta como en su largura.

– El oficio se aprende....

– Ya lo decimos ahí arriba, comiendo 'roca'. Aunque preferirías hartarte a 'cerezas'.