Cita con la formación hotelera

El III Foro de Formación de Hoteles de Gipuzkoa se celebró el pasado miércoles 26 de noviembre en el Hotel NH Aranzazu y reunió a más de 80 profesionales del sector, entre ellos representantes de centros formativos de la ciudad como el Basque Culinary Center, el Centro de Formación Cebanc, la Universidad de Deusto, el Centro de Formación Nazaret, el instituto Zubiri Manteo, y expertos del sector turístico.

Raúl Fernández Acha, presidente de Hoteles de Gipuzkoa, dio la bienvenida y resaltó «que la formación constituye un pilar esencial para el sector hotelero, subrayando que contar con equipos cualificados mejora los resultados empresariales y fortalece el posicionamiento del destino». La diputada de Turismo, Movilidad y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, señaló que «un territorio que quiere un turismo de calidad debe velar también por la calidad del empleo que genera ese turismo. Lo que buscamos también con nuestro Plan Estratégico 'Ven y Cuídanos', que el turismo no solo cuide de nuestro territorio y de quienes habitamos en él, sino también de las personas que lo hacen posible. Y cuidarlas implica dotarlas de herramientas, acompañarlas en los procesos de adaptación, facilitar su crecimiento profesional y reconocer su valor con empleos con condiciones dignas y estables, que permitan a las y los guipuzcoanos desarrollar sus proyectos de vida en Gipuzkoa». Jakes Aguirrezabal, viceconsejero de Turismo del Gobierno Vasco, comentó: «En nuestro territorio el sector industrial es un referente y es el modelo a seguir desde el sector de los servicios, donde Hoteles de Gipuzkoa está desarrollando una labor excepcional: ofreciendo planes de carrera, formación especializada, convenios adecuados, etc...».

Ana María Camps, directora de Formación y Estudios de la Confederación Española de Hoteles presentó el proyecto europeo Pantour (Pacto por las Competencias de la Próxima Generación Turística).

Seguidamente se desarrolló una mesa redonda dirigida por Mikel Sarriegi,de Adegi, con la participación de Myriam Rubio del Hotel Zinema 7, Luis Rey de Hotel Arima y Leire Falcón,de Hotel de Londres e Inglaterra, centrada en los itinerarios profesionales en hotelería.

Además de los citados, participaron en el encuentro: Olatz Yarza, nueva concejala de Turismo del Ayuntamiento de San Sebastián; Paul Liceaga, adjunto director general de Adegi; Isabel Aguirrezabala, directora de San Sebastián Turismo; Libe Otegui, directora de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Asier Pereda, presidente de Aparture y coordinando todo, Virginia Elvira, responsable de coordinación sectorial en Adegi.

De varios centros formativos donostiarras acudieron Marina Abad, de la Universidad de Deusto; Ane Alberdi, del Basque Culinary Center; Nekane Altzelai, de IES Zubiri Manteo; Oihana Hernández, del Centro Nazaret y Kote Bernal, de Cebanc y del equipo de Adegi, Maite Larrarte y Maider Olazabal.