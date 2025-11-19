El cine submarino, en el Principal

Gente de la ciudadEl cine submarino, en el Principal
La edición número 49 de Cimasub premió a 24 audiovisuales de grandes autores en la gala celebrada el sábado
Joti Díaz
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:16
La 49 edición del Cimasub, el Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia-San Sebastián, concluyó el pasado sábado con un éxito extraordinario y una ... respuesta masiva del público, consolidando al festival como una referencia imprescindible para profesionales y amantes del mundo submarino.
A lo largo de los días 13, 14 y 15, el teatro Principal acogió tres sesiones de cine submarino que reunieron a cerca de 1.400 personas. En total se proyectaron 24 obras entre cortometrajes y documentales. Los trabajos seleccionados permitieron viajar desde el Cantábrico hasta Azores, Maldivas, Komodo o Filipinas, explorando temáticas como el buceo y la apnea, el comportamiento de grandes ballenas y tiburones.
La presencia del alga invasora Rugulopteryx okamurae, la denuncia del comercio incontrolado de aletas de tiburón o la convivencia con especies icónicas como orcas, ballenas jorobadas y tiburones grises fueron algunos de los temas expuestos. También destacó la revelación científica sobre el preocupante riesgo de extinción que amenaza al 44% de los corales del planeta, según la UICN, así como la proyección de las cien mejores fotografías submarinas de la edición. Se otorgaron 23 premios a los trabajos más destacados, entre más de 500 fotografías y más de 100 obras audiovisuales recibidas, de las cuales 19 cortometrajes y 5 documentales fueron proyectados en el Principal.
Asistieron autoridades y patrocinadores como José Ignacio Asensio, diputado de Sostenibilidad; Ana López, concejala de Cultura; José Ignacio Espel, presidente del Aquarium; Maite Azkoaga, consejera de la Real Sociedad; Isaac Palencia, director de Promoción Cultural y Juventud; Miguel Álvarez y Mar Cuetos de Revista Liquid y Ruth Morcillo y Asier Oyarzabal de BRAI Kantauri
Los galardonados fueron Andrea y Marco Spinelli y Dyana (Italia); los componentes del equipo del 'Mater', con su directora Izaskun Suberbiola y el capitán Xabier Iturria, Sara Lizarza, Markel, Olaia, Ane, Jodie y Yeissa; Nat Savage y Marta Valle (Reino Unido); 'El Farandulero' (Tenerife); Leandro Blanco y Elena Sanz (Madrid); Valera Sakhnenko y Larissa Sakhnenko (Canadá), Jorge Martínez y Elena (A Coruña); Enrique Talledo (Cantabria); Marianne ChristineIsler (Alemania); Julio Junquera y Charo Málaga Quijada; Karlos Simón Jiménez y Teresa Migoya (Madrid); Joan Barcia y Eva (Barcelona); Isaías Cruz Irujo (Navarra); Félix Aguado y Teresa Santos (Gipuzkoa), Dawn Strohmeyer y Julie; y Felipe Ravina y Nieves.
Del equipo organizador estaban Gina González y Carlos Pizarro; David Sánchez Carretero y Lourdes Anza; Asier y Eneko Olano, Eider, Andoni Bengoechea; Jesús Montesinos y Teddy; Dani Landa y Verónica González; Jesús Castillo y Montse Rodríguez; Patxi Díaz y Ione Fernández; Asier Iturralde; Iker Zubillaga; Juanma Cousillas; Nano Cordovila; Iñaki Urruzola y Soraya; Sergio Rodrígues y Diana Echeverría; Verónica Mateos y Francisco Javier Hernández y Damaris Palo.
