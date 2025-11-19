Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Premiados, autoridades y patrocinadores, en la gala de la 49 edición del Cimasub.

Gente de la ciudad

El cine submarino, en el Principal

La edición número 49 de Cimasub premió a 24 audiovisuales de grandes autores en la gala celebrada el sábado

Joti Díaz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:16

Comenta

La 49 edición del Cimasub, el Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia-San Sebastián, concluyó el pasado sábado con un éxito extraordinario y una ... respuesta masiva del público, consolidando al festival como una referencia imprescindible para profesionales y amantes del mundo submarino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

