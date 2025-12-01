Adiós a una peluquería con 37 años de historia en el centro de San Sebastián: «Han sido décadas llenas de vida e ilusión» Los trabajadores del local han querido agradecer a sus clientes antes de bajar la persiana

«A nuestras queridas clientas y clientes (amigas y amigos). Después de más de 37 años, nos toca cerrar para siempre la persiana de Imak Peluqueros», han escrito en un cartel colgado fuera de la peluquería con 37 años de historia, ubicada en Arroka Kalea, 2, en el centro de San Sebastián.

«Y aunque nos cueste, queremos hacerlo dando las gracias por todos estos años de buenos momentos», han escrito los trabajadores y trabajadoras del local, que han querido agradecer a sus clientes antes de bajar la persiana de manera definitiva.

Y es que este local en el centro de la capital guipuzcoana estaba regentado por Karmen Imak, quien afirma que «han sido décadas llenas de vida y de ilusión, dedicando el tiempo a lo que más nos gusta y eso ha sido gracias a todas vosotras y vosotros», explica tanto en el cartel como en sus redes sociales.

La despedida de Imak Peluqueros en San Sebastián

«En mi fuero interno me siento como aquella jovencita de hace 40 años con ilusión y ganas de seguir, pero miro mi rostro y observo mis manos y grita lo contrario; ha llegado el momento de escucharlas y con mucha pena he de bajarme en esta estación», continúa la propietaria de la peluquería.

«Gracias por vuestro cariño y vuestra fidelidad, por apostar por nosotros tantas veces y por estar siempre: tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. Es importante saber cerrar una etapa para dar paso a otra. Os echaremos de menos, hasta siempre», se despiden desde la peluquería donostiarra.