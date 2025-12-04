Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo del fuerte oleaje sobre el Paseo Nuevo. Gorka Estrada

Cierre del Paseo Nuevo y el Peine del Viento por olas de hasta 5 metros

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

La costa de Gipuzkoa vivirá dos días de mar revuelta y habrá que tener precaución en los paseos más próximos al litoral por el ... riesgo del impacto de las olas. Euskalmet ha activado el aviso amarillo y el Ayuntamiento de San Sebastián comunicó ayer el cierre del acceso al Paseo Nuevo, el Peine del Viento y el espigón de Zurriola. También señaló que las personas que accedan al agua lo harán bajo «su exclusiva responsabilidad» y que el servicio de transporte a la isla Santa Clara no estará operativo hasta el sábado.

