Cierre del Paseo Nuevo y el Peine del Viento por olas de hasta 5 metros
San Sebastián
Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00
La costa de Gipuzkoa vivirá dos días de mar revuelta y habrá que tener precaución en los paseos más próximos al litoral por el ... riesgo del impacto de las olas. Euskalmet ha activado el aviso amarillo y el Ayuntamiento de San Sebastián comunicó ayer el cierre del acceso al Paseo Nuevo, el Peine del Viento y el espigón de Zurriola. También señaló que las personas que accedan al agua lo harán bajo «su exclusiva responsabilidad» y que el servicio de transporte a la isla Santa Clara no estará operativo hasta el sábado.
