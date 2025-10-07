Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento La cadena de comida americana Foster's Hollywood apuesta por locales más pequeños en su nueva etapa

J. F. San Sebastián Martes, 7 de octubre 2025, 18:59

La cadena de comida americana Foster's Hollywood ha cesado su actividad en su restaurante del barrio de Gros, cerrando las puertas de su establecimiento ubicado en el Paseo de Colón de San Sebastián. Este local había abierto sus puertas en la década de los 2000, durante un periodo de notable expansión para la compañía. El restaurante de San Sebastián ha bajado la persiana tan solo tres años después de su reforma

A partir de ahora, la única referencia de Foster's Hollywood en la capital guipuzcoana será el local que mantiene abierto en Garbera, donde se instaló a finales de 2021. Precisamente de otro centro comercial guipuzcoano, el de Urbil, desapareció recientemente otra conocida firma de comida rápida, McDonald's.

Foster's Hollywood es propiedad del gigante mexicano de la restauración Alsea, un operador líder en establecimientos de comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo en Europa y América Latina. El grupo maneja marcas reconocidas en España como Vips, Gino's, Starbucks y Domino's, todas ellas presentes en San Sebastián.

A pesar de este cierre puntual en Donostia, Alsea se encuentra inmerso en un periodo de crecimiento. El director general de la compañía, Armando Torrado, ha asegurado recientemente que la compañía mantiene un «compromiso con el crecimiento sostenible». Las cifras recientes de la matriz en Europa reflejan esta solidez: las ventas totales de Alsea Europa alcanzaron los 281 millones de euros en el segundo trimestre de 2025, lo que supuso un incremento del 5,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En ese mismo trimestre, el grupo abrió 25 nuevas unidades en Europa, de ahí lo curioso del cierre en la capital guipuzcoana, donde ocupaba una posición privilegiada en una de las zonas más animadas del barrio de Gros.

Nueva estrategia de Foster's Hollywood

La estrategia de Alsea en España sin embargo es fuertemente expansiva. La compañía, que a finales de 2023 contaba con 221 locales de Foster's Hollywood (entre corporativos y subfranquicias) y más de 1.100 locales en total en España, tiene un plan en marcha para la apertura de 100 nuevos establecimientos de sus marcas Vips, Ginos y Foster's.

La expansión geográfica busca fortalecer su presencia en varias regiones, y «la zona Norte de España se ha identificado como un área clave junto a Cataluña y Andalucía». Un elemento central de este plan es la introducción de nuevos formatos de locales más pequeños, de unos 200 metros cuadrados y con capacidad para 80-90 personas. Se espera que los locales de Foster's Hollywood con este nuevo modelo, que requiere una inversión más baja para los franquiciados (alrededor de 470.000 euros), comiencen a llegar en 2026.

El cierre en Donostia se produce en un contexto donde Foster's Hollywood, una marca fundada en 1971 que se define como líder en comida casual americana en España, está reivindicando la autenticidad de sus platos estrella, como las costillas al carbón y la hamburguesa 'Director's Choice'. No es el único cierre reciente de la marca. En abril otro restaurante Foster's Hollywood en Linares (Jaén) cerró sus puertas tras 14 años debido a un «elevado alquiler» solicitado por el banco propietario del local. Este cierre también dejó a ocho trabajadores en la calle.