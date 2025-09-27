Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Entre los asistentes, Alfredo Izquierdo, Álvaro Ariza, María Luisa Gutiérrez, Arancha Guerrero, Jimmy Sola y José Cruz Ruiz-Villandiego.

Charla de cine en Kempchen Gallery

Entre excelentes obras de arte, tres productores compartieron su experiencia en el mundo del cine

Joti Díaz

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:44

En el contexto del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la sala de exposiciones Kempchen Gallery, situada en la calle Miguel Imaz 3, celebró el martes un evento que logró unir con elegancia el arte de las paredes y arte de las pantallas.

Bajo el título 'Noche de cine en Kempchen Gallery', la velada congregó a figuras destacadas del sector audiovisual y a un selecto grupo de amantes del arte y la cultura.

La cita fue presentada por los fundadores y responsables de la galería, José Cruz Ruiz-Villandiego y Arancha Guerrero, quienes dieron la bienvenida a los asistentes en un ambiente íntimo y sofisticado.

El acto principal de la noche fue una charla con los reconocidos productores María Luisa Gutiérrez (Bow International Pictures),ganadora del premio Goya 2025 por 'La Infiltrada', José María Fernández de la Vega (Gow Films), ganador del premio Goya a la Mejor Película de Animación 2020 por'Buñuel en el laberinto de las tortugas', Jimmy Sola y Álvaro Ariza,de la productora Esto También Pasará ETP Producciones, la productora más prolífica de España, con títulos como'La Infiltrada', 'Lobo Feroz' y 'Tierra de Nadie'.

Presentan en el Zinemaldi su nueva película, 'Ya no quedan junglas'. Todos ellos compartieron su experiencia en la industria del cine, anécdotas de rodaje y reflexiones sobre el panorama audiovisual actual, generando un diálogo enriquecedor con el público. María Luisa, José María, Jimmy y Álvaro ofrecieron una mirada cercana y honesta al proceso creativo detrás de sus producciones, así como al papel que juega el cine como vehículo de transformación cultural y social.

La galería, reconocida por su apuesta por el mecenazgo cultural, propuso además una ambientación especial inspirada en la estética cinematográfica. Las obras expuestas, entre las que se encuentran originales de Marc Chagall, Eduardo Chillida Belzunce, Paul Delvaux o Arnau Alemany, establecieron un diálogo visual con el universo del cine actual, acompañadas de proyecciones y referencias a grandes clásicos y nuevas producciones del panorama internacional.

Entre los invitados al evento se encontraban amantes del mundo del cine, la cultura y el arte como Alfredo Izquierdo, director del Kursaal Film Festival, Gonzalo Bajo, Xabier Zatarain, Ana Elósegui y Eduardo Setién, Marijo Padura, Ester Barrenechea, Rosa Hernández, Sara Pérez Liébano, Remedios Amores, las gemelas Sonia y Eva Rodríguez, Arturo Muñoz, José Manuel Ibáñez, Rosa Alda, Chema Alustiza, Helena Zabala, Gurutz Albisu, Carmen González, Gema Albisu, la pianista Laura Bonet, la pintora donostiarra Nora Pilarte y artista efímero Calat (el artista de la playa).

Todos ellos disfrutaron de una noche donde el arte se convirtió en un lenguaje compartido entre disciplinas.

Kempchen Gallery no solo rindió homenaje al cine desde la mirada del arte, también consolidó su papel como espacio de encuentro cultural en una ciudad que estos días respira cine.

