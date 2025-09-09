Las casas de cultura de Donostia ofrecen este año más de 600 cursos La matriculación para el nuevo curso se realizará en dos fases: cursos en euskera del 8 al 18 de septiembre, y en castellano, del 22 al 05 de octubre

El Diario Vasco Martes, 9 de septiembre 2025, 11:53 Comenta Compartir

Donostia Kultura completa su oferta formativa para el curso 2025-2026, con un total de 603 cursos (567 dirigidos a personas adultas y 36 para público infantil y juvenil) que se impartirán en las casas de cultura y en la Biblioteca Central. La mitad de los mismos se impartirán en euskera y la otra mitad en castellano, mientras que 2 serán bilingües.

La red de casas de cultura y la Biblioteca Central siguen apostando por acercar a la ciudadanía diferentes disciplinas artísticas y culturales, incidiendo en la participación, en la creatividad individual y colectiva y en el disfrute lúdico. Además de crear espacios para compartir conocimientos y propuestas, los cursos también fomentan las relaciones entre la gente, e incluso, entre generaciones.

Muestra de su gran aceptación es que en la campaña de septiembre del curso 2024-2025 se ofertaron 562 cursos en los que se matricularon 5.621 personas, 400 más que en el cursoanterior.

El nuevo curso se desarrollará desde octubre de 2025 a principios de junio de 2026, en función del periodo lectivo y, como todos los años, la oferta cuenta con una amplia y variada gama de propuestas.

A la vista de la buena respuesta ciudadana de los dos años anteriores, por tercer año consecutivo la matriculación se realizará en dos fases con la intención de facilitar la creación de grupos en ambos idiomas en los cursos ofertados. Tiene un doble objetivo: por un lado, fomentar la matriculación de cursos en euskera para poder reunir a los alumnos necesarios para la constitución de grupos, y por otro, dejar plazas libres para nuevas personas en grupos de castellano con alta demanda.

En cuanto a la matriculación de los cursos en euskera, ha comenzado el 8 de septiembre a las 16:00 de la tarde y se prolongará hasta el 18 de septiembre.

Posteriormente, en la segunda fase, se abrirá la matriculación de los cursos en castellano, desde las 16:00 horas del 22 de septiembre hasta el 05 de octubre.

En el caso de los cursos del 2º cuatrimestre, los que comprenden de febrero de 2026 en adelante, el vencimiento de la matriculación se ampliará hasta el 31 de enero.

Los cursos para adultos se ofrecen en ambos idiomas; los dirigidos a niños, en euskera y la mayoría de los cursos para jóvenes, también en euskera.

La matriculación se podrá realizar online y de forma presencial en las casas de cultura. Cada vezson más las matrículas que se realizan online; en la campaña del año pasado, más de tres decada cuatro usuarios lo hicieron a través de internet.

Cabe destacar que en algunos cursos de euskera se volverá a utilizar el modelo Belarriprest. Enestos cursos se invita a los alumnos a formarse y hablar en euskera, a pesar de su bajo nivel,siempre en un ambiente colaborativo. Alumnos y profesores se comprometen a hablar en euskeray a apoyarse mutuamente. Este año se ha doblado la apuesta y serán 13 los cursos de estamodalidad: En Okendo K.E. los cursos Ezagutu Uliako Altxorrak (2 cursos) y Akuarela. En ErnestLluch K.E, Aretoko Dantzak, Akuarela, Akuarela Aurreratua, Olio pintura (2 cursos), Puntua etakakorratza (2 cursos) y Puntua eta kakorratza Aurreratua.

En el caso de Casares-Tomasene K.E, Abesbatza y en cuanto a Lugaritz K.E Ezagutu Antigua, Ibaeta y Añorga altxorrak.Nuevamente en esta edición, Donostia Kultura contará con la colaboración de la FundaciónSGAE en tres cursos relacionados con el servicioMusikagela dentro del programa formativoMusikatik At de la fundación:Curso práctico sobre la gestión de los derechos de autor de los músicos (eus) ; Cómo hacer un booking de un proyecto musical (cas) y Producción musical enHome Studio: funcionamiento, herramientas y diseño de un estudio básico para composición y producción musical, Juanjo Molina.

