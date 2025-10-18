Un carril de la avenida de la Libertad se cortará cinco semanas desde el lunes para renovar el firme

Desde el lunes, y durante cinco semanas, el carril interior de circulación de la avenida de la Libertad, sentido Gros, en el tramo comprendido entre ... las calles Getaria y Bergara, se cortará para realizar trabajos de renovación del firme de la calzada. El tramo de trabajo tiene una longitud aproximada de 60 metros y un ancho de 3,40 metros.

Se demolerá el firme del carril y se excavará para extender una capa de material granular y ejecutar una losa de hormigón armado de 30 cm, sobre la cual se aplicará una capa de asfalto fundido. Finalmente, se repondrá la señalización horizontal afectada.

El tráfico circulará por el carril exterior mientras se ejecuten los trabajos y se desplazarán las paradas de autobús afectadas a las manzanas contiguas. El importe de esta actuación asciende a 77.694,40 euros (IVA incluido).

Plaza Gipuzkoa y Peñaflorida

Tanto las obras que comenzarán el lunes como las que ya se están realizando entre la plaza Gipuzkoa y la calle Peñaflorida están siendo realizadas por el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos.

En el caso de los trabajos que han obligado a cortar el tramo de circulación en el que confluyen la plaza Gipuzkoa y la calle Legazpi, «estamos realizando un obra similar a la que empezará en la Avenida», señala el concejal Carlos García.

«Ya hemos quitado el firme actual a la altura de la calle Elkano y excavaremos para extender el material sobre el que se colocará una losa de hormigón armado de 30 cm. Sobre ella irá la capa de asfalto fundido», explica el edil del PSE.

El presupuesto de esta actuación es de 25.000 euros y la apertura de la calle está prevista para el 6 de noviembre.