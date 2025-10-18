Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Este carril de la avenida de la Libertad se cortará desde el lunes para su renovación.
San Sebastián

Un carril de la avenida de la Libertad se cortará cinco semanas desde el lunes para renovar el firme

Matenimiento va a adecuar el carril interior de circulación de la Avenida, sentido Gros, en el tramo comprendido entre las calles Getaria y Bergara

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:18

Comenta

Desde el lunes, y durante cinco semanas, el carril interior de circulación de la avenida de la Libertad, sentido Gros, en el tramo comprendido entre ... las calles Getaria y Bergara, se cortará para realizar trabajos de renovación del firme de la calzada. El tramo de trabajo tiene una longitud aproximada de 60 metros y un ancho de 3,40 metros.

