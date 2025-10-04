Caracil inaugura oficina en la Avenida

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:17 Comenta Compartir

El pasado martes Caracil celebró su acto de inauguración con motivo de la apertura de su nueva oficina en la avenida de la Libertad de Donostia, una ubicación estratégica que refuerza la visibilidad de la agencia y de la marca Occident en pleno centro de la ciudad. El evento reunió a más de 90 personas, entre clientes, colaboradores, amigos y equipo de Caracil y Occident.

La jornada fue especialmente emotiva por las palabras de su director, Félix Rodrigo, quien agradeció la confianza de los más de 10.000 clientes que hoy forman parte del proyecto y recordó la historia centenaria de la agencia, que suma ya casi 107 años de trayectoria.

A continuación tomó la palabra Josep Riera, director del Canal Agencial de Occident, quien elogió la trayectoria de Caracil y deseó muchos éxitos compartidos durante, al menos, 100 años más.

«Esta nueva oficina no solo simboliza nuestro crecimiento como empresa, sino también el crecimiento compartido con todos vosotros, nuestros clientes, que sois el corazón de Caracil», expresaron en sus discursos, en los que combinaron recuerdos personales, gratitud y visión de futuro. Destacaron que el nuevo espacio, más moderno y abierto, permitirá atender mejor a los clientes y ofrecer un entorno de trabajo más cohesionado para el equipo».

Durante la celebración, que incluyó un cuidado servicio de catering a cargo de la empresa guipuzcoana Divinus que dirige Mikel Alkain y momentos de gran disfrute y cercanía entre todos los asistentes, se vivió un ambiente distendido pero cargado de significado para todos los asistentes.

