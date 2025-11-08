Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El actual sistema de drenaje del campo «se encuentra parcialmente obstruido», tal y como indica el documento del proyecto de ejecución. Fotos Arizmendi
San Sebastián

El campo de fútbol de Herrera estrenará terreno de juego y sistemas de riego y drenaje en un año

Los nuevos vestuarios y grada de esta instalación deportiva municipal se abrirán en enero de 2027 en un proyecto que el Ayuntamiento prevé aprobar el martes con un presupuesto de 3 millones

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:23

Comenta

Césped artificial con un desgaste avanzado, con fisuras y que provoca pérdida de la verticalidad, un sistema de drenaje parcialmente obstruido y otro de riego ... en estado inoperativo, la barandilla perimetral del campo sin continuidad, deformada y oxidada, unas torres metálicas de iluminación que incumplen la normativa de seguridad y tienen luminarias obsoletas y sin regulación y, por último, una antigua estructura de entrada al recinto, con un valor histórico y simbólico patente, en estado de abandono y cubierta por la vegetación. Esta es la situación que presenta desde hace años el campo de fútbol municipal de Herrera, en el que entrenan a diario decenas de futbolistas de distintas categorías y clubes que utilizan las instalaciones todos los fines de semana para disputar sus partidos oficiales.

