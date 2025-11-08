El campo de fútbol de Herrera estrenará terreno de juego y sistemas de riego y drenaje en un año

Césped artificial con un desgaste avanzado, con fisuras y que provoca pérdida de la verticalidad, un sistema de drenaje parcialmente obstruido y otro de riego ... en estado inoperativo, la barandilla perimetral del campo sin continuidad, deformada y oxidada, unas torres metálicas de iluminación que incumplen la normativa de seguridad y tienen luminarias obsoletas y sin regulación y, por último, una antigua estructura de entrada al recinto, con un valor histórico y simbólico patente, en estado de abandono y cubierta por la vegetación. Esta es la situación que presenta desde hace años el campo de fútbol municipal de Herrera, en el que entrenan a diario decenas de futbolistas de distintas categorías y clubes que utilizan las instalaciones todos los fines de semana para disputar sus partidos oficiales.

«Esta situación de deterioro, sumada a las múltiples deficiencias técnicas, ha impulsado la redacción de un proyecto de remodelación que permitirá recuperar para el uso deportivo y ciudadano un espacio de gran valor funcional y simbólico para el barrio», señala el documento de ejecución de la renovación integral del campo de fútbol que la Junta de Gobierno Local prevé aprobar el martes con un presupuesto de 3 millones de euros.

Las obras para renovar el terreno de juego comenzarán en mayo, una vez acabe la actual temporada de fútbol

El gobierno municipal dará el visto bueno a un proyecto de remodelación con el que se pretende renovar el terreno de juego, los vestuarios y las gradas. El cronograma con el que trabajan en el Departamento de Obras y Proyectos es muy claro y es al que se quieren ceñir para que no haya más retrasos en la ejecución de la obra y así poder cumplir con el objetivo de estrenar el nuevo terreno de juego en octubre de 2026.

Para ello, y tras la previsible aprobación del proyecto el martes, el propósito municipal es que las obras comiencen en mayo o junio del año que viene, en cuanto acabe la actual temporada de fútbol. El objetivo es renovar el terreno de juego en cuatro meses con el fin de que la competición se pueda retomar cuanto antes en el campo. Donostia Kirola deberá analizar durante los próximos meses cómo organizar los entrenamiento de pretemporada e inicio de la temporada 2026-2027 de los clubes que utilizan el campo y que previsiblemente deberán utilizar otras instalaciones de la ciudad durante unas pocas semanas antes de volver a Herrera.

Tras el estreno del terreno de juego, cuyo coste de renovación alcanza los 2,1 millones de euros, se prevé que los nuevos vestuarios, 819.000 euros de inversión, y grada, 91.000 euros, se puedan abrir en enero de 2027.

Sistema de riego con 6 cañones

Una vez arranquen las obras, y tras la retirada y demolición de los elementos desechables y el movimiento de tierras para la instalación soterrada de los elementos de la futura instalación, el campo de fútbol pasará a tener un nuevo césped artificial de última generación «que destaca por su sostenibilidad, durabilidad, reducción de mantenimiento y ausencia de materiales de relleno susceptibles de generar residuos plásticos», banquillos tipo túnel que se instalarán sobre el propio césped en una banda con 3 metros de ancho, banderines de esquina reglamentarios con mástiles flexibles de PVC, marcador electrónico led con visualización de resultado y tiempo, redes parabalones en los fondos del campo y porterías reglamentarias de fútbol 11 y de fútbol 7, en este caso, plegables y con sistema antivuelco.

Además, se instalarán un nuevo sistema de riego con seis cañones de alto rendimiento y nuevas columnas con luminarias led. Se procederá asimismo a mejorar los vestuarios y la estructura del graderío se mantendrá, si bien se suprimirán las gradas situadas a nivel de campo y se mejorará la accesibilidad.

Uno de los elementos más destacados del campo, por su valor histórico y simbólico, es la antigua estructura de entrada, realizada en hormigón armado, con elementos en arco rebajado. Actualmente está abandonada y el Departamento de Obras y Proyectos contempla recuperarla.

Por último, también se ejecutará en esta remodelación una nueva urbanización perimetral, incluyendo pavimentos, remates de bordillo, nuevo cerramiento de campo y rampas accesibles desde el aparcamiento.