El campo de fútbol de Herrera estrenará terreno de juego y sistemas de riego y drenaje en un año
Los nuevos vestuarios y grada de esta instalación deportiva municipal se abrirán en enero de 2027 en un proyecto que el Ayuntamiento prevé aprobar el martes con un presupuesto de 3 millones
San Sebastián
Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:23
Césped artificial con un desgaste avanzado, con fisuras y que provoca pérdida de la verticalidad, un sistema de drenaje parcialmente obstruido y otro de riego ... en estado inoperativo, la barandilla perimetral del campo sin continuidad, deformada y oxidada, unas torres metálicas de iluminación que incumplen la normativa de seguridad y tienen luminarias obsoletas y sin regulación y, por último, una antigua estructura de entrada al recinto, con un valor histórico y simbólico patente, en estado de abandono y cubierta por la vegetación. Esta es la situación que presenta desde hace años el campo de fútbol municipal de Herrera, en el que entrenan a diario decenas de futbolistas de distintas categorías y clubes que utilizan las instalaciones todos los fines de semana para disputar sus partidos oficiales.
«Esta situación de deterioro, sumada a las múltiples deficiencias técnicas, ha impulsado la redacción de un proyecto de remodelación que permitirá recuperar para el uso deportivo y ciudadano un espacio de gran valor funcional y simbólico para el barrio», señala el documento de ejecución de la renovación integral del campo de fútbol que la Junta de Gobierno Local prevé aprobar el martes con un presupuesto de 3 millones de euros.
Las obras para renovar el terreno de juego comenzarán en mayo, una vez acabe la actual temporada de fútbol
El gobierno municipal dará el visto bueno a un proyecto de remodelación con el que se pretende renovar el terreno de juego, los vestuarios y las gradas. El cronograma con el que trabajan en el Departamento de Obras y Proyectos es muy claro y es al que se quieren ceñir para que no haya más retrasos en la ejecución de la obra y así poder cumplir con el objetivo de estrenar el nuevo terreno de juego en octubre de 2026.
Para ello, y tras la previsible aprobación del proyecto el martes, el propósito municipal es que las obras comiencen en mayo o junio del año que viene, en cuanto acabe la actual temporada de fútbol. El objetivo es renovar el terreno de juego en cuatro meses con el fin de que la competición se pueda retomar cuanto antes en el campo. Donostia Kirola deberá analizar durante los próximos meses cómo organizar los entrenamiento de pretemporada e inicio de la temporada 2026-2027 de los clubes que utilizan el campo y que previsiblemente deberán utilizar otras instalaciones de la ciudad durante unas pocas semanas antes de volver a Herrera.
Tras el estreno del terreno de juego, cuyo coste de renovación alcanza los 2,1 millones de euros, se prevé que los nuevos vestuarios, 819.000 euros de inversión, y grada, 91.000 euros, se puedan abrir en enero de 2027.
Sistema de riego con 6 cañones
Una vez arranquen las obras, y tras la retirada y demolición de los elementos desechables y el movimiento de tierras para la instalación soterrada de los elementos de la futura instalación, el campo de fútbol pasará a tener un nuevo césped artificial de última generación «que destaca por su sostenibilidad, durabilidad, reducción de mantenimiento y ausencia de materiales de relleno susceptibles de generar residuos plásticos», banquillos tipo túnel que se instalarán sobre el propio césped en una banda con 3 metros de ancho, banderines de esquina reglamentarios con mástiles flexibles de PVC, marcador electrónico led con visualización de resultado y tiempo, redes parabalones en los fondos del campo y porterías reglamentarias de fútbol 11 y de fútbol 7, en este caso, plegables y con sistema antivuelco.
Además, se instalarán un nuevo sistema de riego con seis cañones de alto rendimiento y nuevas columnas con luminarias led. Se procederá asimismo a mejorar los vestuarios y la estructura del graderío se mantendrá, si bien se suprimirán las gradas situadas a nivel de campo y se mejorará la accesibilidad.
Uno de los elementos más destacados del campo, por su valor histórico y simbólico, es la antigua estructura de entrada, realizada en hormigón armado, con elementos en arco rebajado. Actualmente está abandonada y el Departamento de Obras y Proyectos contempla recuperarla.
Por último, también se ejecutará en esta remodelación una nueva urbanización perimetral, incluyendo pavimentos, remates de bordillo, nuevo cerramiento de campo y rampas accesibles desde el aparcamiento.
El Ayuntamiento estudiará en 2026 la mejora de la accesibilidad al campo
Más allá de renovar de manera integral unas instalaciones que presentan un estado de «deterioro avanzado», el campo de fútbol de Herrera tiene otro grave problema al que el Ayuntamiento tratará de dar respuesta a partir del año que viene, y es la accesibilidad al campo. Emplazado sobre una plataforma elevada, entre taludes y zonas no urbanizadas, el único acceso para los vehículos es desde Larratxo, por una carretera muy estrecha en la que los días de partido y a partir de media mañana no entran dos coches a la vez. Es un asunto que genera preocupación en el consistorio. Las fuentes municipales consultadas por este periódico señalan sobre este tema que «nuestra voluntad es redactar un estudio a lo largo del año que viene para mejorar la accesibilidad al campo».
Sobre la futura renovación del campo de fútbol, Ane Oyarbide, concejala y portavoz del PSE en el consistorio, señala que «durante los últimos años, el deterioro de esta instalación deportiva había generado problemas graves que afectaban tanto al desarrollo de la actividad como a la comodidad de quienes la utilizan. Ahora, con este nuevo proyecto vamos a contar con unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a los tiempos, que responden a esas necesidades acumuladas».
En su opinión, este proyecto no solo mejora el césped, los vestuarios y los accesos, «sino que refuerza nuestro compromiso con el deporte de barrio, con el derecho a la práctica deportiva y con el fortalecimiento del tejido comunitario».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión