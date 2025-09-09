Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se renovará el firme de la glorieta de la plaza Irun entre la salida de Toribio Alzaga y Gregorio Ordóñez. Sara Santos
San Sebastián

La campaña de asfaltado renovará 29 calles de diez barrios a partir del primer trimestre de 2026

Los trabajos de bacheo y pavimentado contemplan intervenciones en zonas de alta circulación y tienen un presupuesto de 800.000 euros

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:15

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar hoy el proyecto de obras de 'Reparaciones de pavimentos de calzada 2025' redactado por el servicio de Vías ... Públicas municipal. Van a ser un total de 29 calles, paseos y avenidas las que se incorporan en esta nueva campaña de asfaltado y bacheos que va a llevar a cabo el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos a partir del primer trimestre del año que viene con un presupuesto de 800.000 euros, IVA incluido.

