La campaña de asfaltado renovará 29 calles de diez barrios a partir del primer trimestre de 2026

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar hoy el proyecto de obras de 'Reparaciones de pavimentos de calzada 2025' redactado por el servicio de Vías ... Públicas municipal. Van a ser un total de 29 calles, paseos y avenidas las que se incorporan en esta nueva campaña de asfaltado y bacheos que va a llevar a cabo el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos a partir del primer trimestre del año que viene con un presupuesto de 800.000 euros, IVA incluido.

En base a inspecciones realizadas por los vigilantes del área de Mantenimiento, vigilantes de la contrata de reparación y renovación de pavimentos, informes de la Guardia Municipal y sugerencias realizadas por parte de los ciudadanos, han sido localizados deterioros en las siguientes vías que serán asfaltadas: paseo de Gabriel Aresti, calle Tolaregoia, paseo de Duque de Mandas, paseo de Mons, calle de Fernando Sasiain, calle Castilla, paseo de Otxoki y travesía de Garbera, paseo Casares, paseo de Igeldo, paseo Árbol de Gernika, paseo Bizkaia, calle Prim, calle Easo, calle de los Arquitectos Cortazar, calle Zuaznabar, calle Segundo Izpizua, paseo Jose Miguel Barandiaran, paseo Duque de Baena, paseo de Bera Bera, calle Palacio, calle Resurreción María de Azkue y plaza José María Sert, calle Escolta Real, paseo Lugaritz, calle Zubiberri, paseo Mikeletegi y plaza Irun. Además, se realizarán bacheos en el paseo Galicia y calles Hondarribia, Larramendi y Moraza (zona aparcamientos).

Desde Mantenimiento y Servicios Urbanos achacan, «desde un punto de vista general», como principal causa del general deterioro del pavimento de calzada al natural desgaste por uso del firme de las carreteras, al tráfico pesado que soportan las calles y a la edad del pavimento que en la mayoría de las calles supera los veinte años.

«Intervención inmediata»

Las calles objeto de este proyecto presentan un deterioro del pavimento de la calzada con numerosas fisuras, baches, peladuras e incluso ondulaciones «que nos obligan a la intervención inmediata», señala Carlos García, concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos. El edil socialista define el proyecto que va a ser aprobado esta mañana como «clave» para mejorar la seguridad vial y la calidad urbana en diversos puntos del municipio.

Calzadas a reparar Egia. Pº Gabriel Aresti, calle Tolaregoia y Duque de Mandas.

Intxaurrondo. Pº de Mons, calle de Fernando Sasiain y Castilla, paseos Galicia y Otxoki y travesía de Garbera.

Altza. Paseo Casares.

Igeldo. Paseo de Igeldo.

Centro. Prim, Hondarribia y Larramendi, Easo, Moraza, Duque de Buena y paseos Árbol de Gernika y Bizkaia.

Amara. C/ de los Arquitectos Cortazar y Zuaznabar, plaza Irun.

Gros. Calle Segundo Izpizua y paseo Jose Miguel Barandiaran.

Aiete. Paseo de Bera Bera.

Antiguo. Calles Palacio, Resurrección Mª de Azkue y J. M. Sert, Escolta Real, Lugaritz, Zubiberri.

Miramon. Paseo Mikeletegi.

Las obras contemplan intervenciones en zonas de alta circulación, con especial atención a la accesibilidad y la durabilidad de los materiales. «Este proyecto responde a una necesidad real de los vecinos y vecinas de esos barrios, y refleja nuestra voluntad de actuar con eficacia y responsabilidad en el cuidado del espacio público», afirma García.

Los operarios aplicarán a partir del primer trimestre del año que viene tratamientos de reposición (asfaltado), de refuerzo y de saneo profundo, además de pintura. Los trabajos también se prevén en las tapas de registros, bolardos y bandas delimitadores.

A la espera de que estos trabajos se aprueben hoy, el consistorio tiene pendiente asfaltar antes de final de año varias calles del paseo Miramon, Sancho El Sabio, Duque de Mandas, pasaje de Iruresoro, Calzada Vieja de Ategorrieta y Calzada de Egia.