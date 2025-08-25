La caída de unos cascotes obliga a acordonar parte de la calle Matía de San Sebastián
Los restos se han desprendido de la fachada próxima al número 6 de la conocida vía del barrio de El Antiguo
San Sebastián
Lunes, 25 de agosto 2025, 18:24
Susto en el barrio de El Antiguo de San Sebastián. La caída de unos cascotes ha obligado a acordonar la calle Matía a la altura del número 6, justo donde se encuentra el bar Danena. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la tarde cuando, por causas que se desconocen, varios restos se han desprendido de la fachada.
Los servicios de emergencias se han desplazado al lugar y en estos momentos se encuentran determinando cuál ha sido el origen del desprendimiento. Por lo pronto, han acordonado parte de la calzada con el fin de evitar daños mayores.
