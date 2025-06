«No son cabras locas ni montesas sino tranquilas pero tienen personalidad»

Este sábado 21 la ingeniera agrónoma y criadora de cabras de Angora en la merindad de Sangüesa Areta Lorea Malkarrain hablará un rato largo en ... el Medialab de Tabakalera sobre el 'mohair made in Nafarroa' y otras fibras dignas de ser recuperads y amadas. Será, con entrada gratuita, entre las 12.30 y las 14 horas. Después de comer y del café, a las 16 horas la gente se pondrá a tricotar en la plaza de las Cigarreras. El plan lo ha maquinado el grupo abierto ¡Y punto!, dedicado a la experimentación textil.

– ¡¡'Vodka', 'Wendy', Whisky', 'Wanda', 'Wesley', 'Winona'??

– Los nombres de unas cuantas de las cabras que forman nuestro rebaño. Sin ellas el proyecto 'Bilobila' ('en busca del hilo') ni siquiera existiría. Hay tantos nombres con W porque según el año en que nacen les corresponde una letra del abecedario. Ahora estamos en la 'W'. No es fácil...

– Pues te han salido unos cuantos llenos de significado y muy referenciales. 'Wendy' como...

– ...El hada de Peter Pan. 'Wanda' por la película, por 'Un pez llamado Wanda'. 'Winona' por la primera 'Miércoles', Winona Ryder. Y 'Wesley' por...

– Déjame adivinarlo... Por Ron Wesley, el amigo pelirrojo de Harry Potter y Hermione Granger.

– Efectivamente. ¿Quieres los nombres de unos cuantos machos cabríos, de los carneros?

– ¡Por favor!

– 'Sombre' (oscuro, sombrío), 'Secret', 'Pinson' ('pinzón' en francés), 'Errobi'. ¿Quieres saber cómo se llama la cabra que ejerce de Gran Madre y Lideresa de todas?

– Absolutamente.

– 'Oxygen'. Todo pasa por ella. Decide cuándo están todas juntas y cuándo no. Pelea y pone paz y jerarquía. Tiene ya una edad, nació en 2018, y es la mejor demostración de que una discapacidad no tiene por qué ser algo que te achante, anda coja desde que nació y se le ha roto un cuerno.

«Su pelo, el legendario mohair, esa mítica fibra, tiene propiedades aislantes, protege del calor y del frío y regula la humedad. No absorbe ningún olor y su aspecto es brillante»

– Impresionante. Y tú, cuyo nombre recuerda a la diosa del soul, R&B y góspel, ¿quién eres?

– Estudié ingeniería agrónoma en Pamplona, hice el Erasmus en Bruselas, me interesé por la etología, la rama de la biología que estudia el comportamiento animal (incluidos los humanos) en su entorno natural. En la feria agrícola y ganadera de Baiona, en Lurrama, descubrí las cabras de Angora. Sabía que no me apetecía un trabajo con implicaciones administrativas. Había dado clases pero no dejaba de pensar en instalarme en el campo, en tener algo de tierra, un rebaño, un caserío. ¿Pero cómo? Y un rebaño ¿de qué? No podía ser de vacas ni podía imaginarme con doscientas ovejas. Por otro lado, me fascinaba el movimiento de tantos jóvenes de Iparralde que regresaban a la tierra, me gustaba el respeto y el compromiso que tienen allá con el producto local. Al final m decidí. Sería ganadera. De estas cabras. Cabras de Angora.

– Yo conocía los gatos de Angora, de pelo largo, sedoso y ojos amarillos, verdes, azules, morados, marrones. Para turcos y persas, símbolo de la pureza....

– Las cabras tienen el mismo origen, la antigua ciudad turca de Angora, hoy Ankara, y el suyo es igual de maravilloso que el pelo de esos gatos que, se cree, llegaron a Anatolia desde China. Las cabras de Angora son pequeñas, esbeltas, elegantes, más fáciles de manejar y gobernar que la montesa. Tranquilas pero mucho más avispadas que, por ejemplo, las ovejas. Cada una tiene su forma de ser y siempre andan entre ellas con sus cosas...

– Hablemos de esa maravilla, la fibra de mohair, cuyos ovillos vendes aquí, en la plaza Sarriegi.

– Hay quien lo llama 'lana' pero no lo es .Para serlo tendría que provenir del vellón de una oveja. Es una fibra. Que se puede tejer y tricotar. Sí, Eskulanen Etxea, la Casa de Las Labores, los tiene. Ahí los comprarán quienes vengan a hacer punto, punto de mohair, el sábado. Si la cabra de Angora fueron los turcos quienes empezaron a tejer su pelo y a llamarlo, cuando lo vendían a los comerciantes europeos, 'mukhayyar' que significa 'buen paño de pelo de cabra'.

– Hay más gente como tú criando estas cabras de lejano origen tibetano y haciendo ropa y diseños increíbles. Ganaderos que al igual que Bilobila envían ese pelo a una fábrica de Castres (Midi-Pyrinees) para que lo transformen en hilo y prendas.

– Pertenezco a la asociación Eureca que nos aporta a los ganaderos ayuda técnica y un apoyo muy importante y garantiza la transformación de un mohair local, de gran calidad y respetuoso con los seres vivos. Y sí, hay prendas (calcetines, foulards) que se hacen en esa fábrica pero también creamos otras a mano.

– Hermosa es muy hermosa la lucha por crear pequeñas y sostenibles explotaciones. Pero ¿hay un respaldo institucional?

– Poco. Ayudan a los grandes ganaderos. Cuantas más cabezas, más subvención. A los pequeños, se les olvida. Sin darse cuenta de que, por ejemplo, nosotros somos los que podemos ayudar a frenar la desplobación. Las grandes compañías ganaderas no van a venir hasta Aezkoa. Nosotros sí. Hemos venido y nos quedaremos.