Bonificación del 50% en la Kirol Txartela para los abonados de entre 15 y 30 años desde el lunes

Los abonados de Kirol Txartela de entre 15 y 30 años podrán solicitar la bonificación del 50% de su cuota a partir de este próximo ... lunes gracias al acuerdo al que han llegado Donostia Kirola y Rural Kutxa.

El acuerdo de colaboración global suscrito entre ambas instituciones incluye, entre otras acciones, un descuento del 50% de la cuota de la Kirol Txartela para aquellas personas que tengan entre 15 y 30 años (nacidas entre los años 1995 y 2010). El objetivo compartido entre ambas entidades «es el de fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes», indica Iñaki Gabarain, concejal de Deportes y Vida Saludable.

El plazo para solicitar esta bonificación comenzará este lunes, 1 de septiembre, y se podrán beneficiar tanto los actuales abonados a la tarjeta deportiva municipal como aquellas personas que se den de alta a partir de ahora. La bonificación del 50% se aplicará a todas las cuotas de Kirol Txartela pagadas desde el 1 de enero de 2025, no se aplicará al importe de la cuota de entrada.

El procedimiento para solicitar esta bonificación es sencillo. Las personas interesadas deben acceder a la Zona del Abonado de la web de Donostia Kirola (www.donostiakirola.eus) y descargar el justificante de pago de los recibos abonados durante el año 2025. Con ese recibo, deben acudir a cualquier oficina de Rural Kutxa o solicitarlo a través de su web (www.ruralkutxa.com).

Aquellas personas que ya sean clientes de Rural Kutxa recibirán la bonificación en su cuenta, y aquellas que no lo sean deberán abrir una cuenta Joven IN sin comisiones para el abono de la ayuda. «Cerca de 6.000 jóvenes podrán beneficiarse de esta ayuda», calcula el delegado socialista.

Esta medida se enmarca en el acuerdo global de colaboración suscrito con Rural Kutxa, que incluye otras medidas de apoyo al deporte que se irán materializando en los próximos meses, como el apoyo a diferentes programas (Piztu, Auzo Kirola, Urrezko Kirol Txartela…) o a la mejora de los equipamientos de la ciudad deportiva de Anoeta.