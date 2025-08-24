La gran boda multicultural al estilo 'Bollywood' que sorprende en San Sebastián: «Trajes de colores, baile y música al ritmo de los tambores» La fiesta prenupcial de una pareja boliviano-pakistaní celebrada en el Hotel María Cristina sorprendió a varios donostiarras por su color y extravagancia

Trajes de colores, baile y música al ritmo de los tambores invadieron el pasado jueves cada rincón del Hotel María Cristina. Todo gracias a una gran boda al puro estilo 'Bollywood' celebrada en pleno centro de San Sebastián.

«Todo empezó el 15 de septiembre de 2024 cuando me llegó un mensaje de Luciana diciéndome que quería celebrar su boda en San Sebastián porque su abuelo era de Euskadi», explica la donostiarra Susana Azcue, una de las organizadoras de bodas detrás de 'Reina de Bodas' y encargada de gestionar este espectacular enlace con 180 invitados procedentes de todas partes del mundo que se dieron cita en San Sebastián.

«Luciana es de Bolivia y se apellida Bazoberry, porque su abuelo era vasco», detalla Azcue. «Por eso decidió casarse en San Sebastián a pesar de vivir en Nueva York junto a su pareja», explica la organizadora de bodas con más de 13 años de experiencia en el sector.

«Luciana estaba enamorada de la ciudad a pesar de no haber estado nunca aquí, y convenció a su pareja, Behram Riar, que es de origen pakistaní, para casarse aquí», continua contando la donostiarra, que asegura que «Donostia está de moda y son varios los extranjeros que quieren darse el 'sí quiero' en la capital guipuzcoana.

«Los novios estuvieron durante una semana de visita por Donostia y decidieron que querían que la boda fuera en el centro de la ciudad y que los invitados también se hospedaran en el mismo lugar. Tuvimos que reservar 40 habitaciones en el Hotel María Cristina. Fue todo un reto», cuenta entre risas revelando la magnitud del evento en el que «otro de los retos fue conseguir miles de flores para hacer las típicas guirnaldas que se ven en este tipo de bodas».

La celebración del 'Mehndi' en el Hotel María Cristina

Empezó así la organización de la celebración del 'Mehndi', una fiesta prenupcial, tradicional en países como la India y Pakistán, donde la novia, amigas y familiares se adornan las manos y los pies con diseños de henna además de incluir música, comida tradicional y bailes.

En definitiva, un ambiente alegre que marca el inicio de las festividades de la boda y que tuvo lugar en el céntrico hotel de cinco estrellas. «La gente que pasaba se quedaba bastante sorprendida y no me extraña. Fue una ceremonia muy bonita y llama bastante la atención. No es algo que se vea todos los días», relata la organizadora del evento.

A la celebración le siguió una fiesta posterior en la discoteca 'La Cripta' de la calle Easo, donde las invitadas se divirtieron aún vestidas con el 'sari' tradicional' y los invitados con el 'salwar' o 'churidar' (pantalones tipo bombacho), y el 'kurta' (una camisa larga).

La organizadora además quiso desvelar otro detalle sorpresa del novio. «Nos dijo que quería publicar un anuncio en el periódico con una dedicatoria», cuenta también Susana Azcue, ya que en varios países anglosajones «suele anunciarse algo parecido en la sección de 'Sociedad' en la prensa escrita local», explica sobre la dedicatoria en la que puede verse además la foto de la pareja junto a unas bonitas palabras para la novia por su boda en la página 7 de la edición impresa de ayer de El Diario Vasco.

Segunda celebración en el 'Château d'Arcangues'

Una publicidad pagada por el novio en honor a su futura esposa que contenía las siguientes palabras: «Mi hermosa esposa, Luciana, hoy ante la presencia de nuestros seres queridos nos prometemos pasar el resto de nuestras vidas juntos. Es una promesa, que valoro con todo mi corazón. Gracias por traer tanta alegría y amor a mi vida», expresaba con gratitud el novio y autor con tan bonitas palabras a su pareja en un día tan importante y significativo para él.

«Brindemos por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad. Tuyo por siempre, Behram», concluye el compromiso que dedicaba Behram a Luciana en este periódico antes de dar el 'sí quiero'.

Y es que la celebración, que comenzó el jueves en San Sebastián, se ha extendido durante varios días. A la fiesta prenupcial celebrada en el Hotel María Cristina le siguió un viernes de descanso para que los invitados pudiesen hacer turismo y prepararse para la gran boda, celebrada ayer en el 'Château d'Arcangues' de Iparralde, a poco más de una hora y media de la capital donostiarra.

«Los novios también visitaron Biarritz y les encantó», admite Azcue, «por eso también quisieron hacer la boda bastante cerca, en el castillo». Una edificación construida en el año 1900, justo encima de una antigua residencia del siglo XVII. Situado en medio de un jardín con robles centenarios, que posee una biblioteca llena de historia y un extenso campo de golf, es famoso famoso gracias a Pierre de Arcangues, presidente del comité de turismo y de fiestas de Biarritz, que organizó numerosas fiestas de prestigio con personajes ilustres entre los que destaca el pianista Maurice Ravel.

En la actualidad, el castillo es un espacio preparado para albergar bodas y eventos, en el que se ha celebrado «una boda más de estilo occidental» y a la que los invitados se trasladaron en autobús desde el hotel donostiarra.

«Ellos querían casarse en el País Vasco por la cultura, pero también por la comida», destaca Azcue antes de revelar que el banquete de la boda «incluyó txangurro dentro del menú».