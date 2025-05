«Se me da bien y me gusta. Sé lo que tengo que hacer y lo hago, ¡magia!»

No tira de falsa modestia. Se siente capaz de mucho. Y capacitado para otro tanto. Algunos dirían que tiene superpoderes. Lógico. Le identificaron altas capacidades ... al final de sexto de primaria . En su colegio, Zuhaizti. Ahora cursa segundo de DBH en Manteo. Tiene 13 años, vive en Herrera. Participa en el programa La cueva del talento, un proyecto liderado por Olatz Alberdi que busca, en colaboración con la Fundación Jasón, apoyar e impulsar el desarrollo intelectual y vital de chavales y chavalas como Telmo. En ese maravilloso entorno él ha sacado adelante la Gran Gala de Magia que a las 18 horas del 14 de junio les planteará batalla de igual a igual a los primeros grupos y artistas invitados al concierto de Fermín Muguruza en Anoeta. Hablamos en la plaza Sarriegi. Telmo ya lo tenía todo bajo control...

– Tu primer juego de magia...

– El que todos habéis tenido, Magia Borrás. Me lo regalaron cuando cumplí los 5 años. Hoy me encantaría probar muchas propuestas, elementos y aparatos de la marca Ellusionist que no para de inventar trucos. Y me gustaría tener barajas de Bycicle. Son impresionantes. Por la calidad del material y por su estética.

– El primer truco que te salió...

– Cuando logré hacer aparecer y desaparecer unas flores.

– Tu primer escenario...

– La sala de estar de nuestra casa. El salón de mis tíos.

– Tu siguiente hazaña. Tu siguiente salón de actos.

– El de mi colegio. Ante 400 personas. Les pedí que pensaron una palabra. Eligieron 'salto' y de pronto apareció escrita en una gran pizarra.

–¿Cómo ibas practicando para ser cada vez mejor?

– Durante la pandemia hice un curso on line con el mago Simplemente Aritz, realmente bueno en magia de cerca. Yo tiro más por la cartomagia, me fascinan las cartas. Después de las clases virtuales he trabajado con Aritz en directo, cara a cara. Me ha enseñado mucho. Sobre todo a usar elementos como monedas o aros. He aprendido a estar sobre el escenario. A conseguir que la gente mire a donde yo quiero que mire y vea lo que yo quiero que vea. Aritz me invitó a participar en la que sería mi primera actuación ante un público que había pagado su entrada...

«Estoy preparando cuidadosamente mi show. Piensa que esa tarde estaré al lado de grandes ilusionistas: Juan Capilla, Rudi Férez, Fernando Nadal y nada más y nada menos que Alain y Sergio, el dúo cómico y bilingüe llamado Twobascos»

– ¿¿Dónde!!

– La Farándula.

– Jopé, el templo donostiarra del microteatro. Triunfaste, claro.

– Sí, pero al principio estaba nervioso. Nunca había tenido al público tan cerca. Estarían los espectadores a menos de un metro de mí. Ensayé mucho. Salió bien.

– Hay quien todavía recuerda el truco con el que dejaste a la sala sin palabras, aplaudiendo a rabiar. Cuéntanoslo.

– Un espectador cogió una carta y se la guardó en el bolsillo. Barajé las restantes. Algunas quedaron boca arriba. Otras boca abajo. Las mezclé de nuevo.De pronto todas estaban boca abajo. Todas menos el palo del espectador, que aparecía boca arriba. Las demás, ya lo he dicho, boca abajo. Y ordenadas. Especialmente ordenadas las del palo del espectador, corazones.

– Lo dicho antes, esto va de superpoderes y altas capacidades. Ya habías actuado como profesional. Organizar la Gran Gala de Magia del 14 de junio en Lugaritz a las 18 horas no era más que el siguiente paso a dar...

– Al principio Olatz me tuvo que frenar un poco porque era demasiado impulsivo, iba a por todas, abría muchos frentes. Quería que me dejaran el Victoria Eugenia (me ofrecieron, sí, la sala club), pensaba en el Kursaal, escribí a todas las secciones de todos los medios de comunicación... Tuvimos que fijar objetivos. y demostrar que sí, tengo 13 años pero sé lo que quiero y cómo lograrlo.

– Vaya si se dieron cuenta. Genial que te ofrecieran y aceptaras Lugaritz, sede del grupo de teatro amateur más galardonado de Donostia, Teatro Estudio.

– No fui yo solo. Les convencieron también los nombres de los participantes. Piensa que Juan Capilla, el maestro de ceremonias y conductor del espectáculo, se considera a sí mismo 'ilusionista' más que mago, colabora con grandes empresas internacionales de productos de prestidigitación y da clases en la Escuela de Magia. Los programadores saben muy bien que Rubí Férez, riojano, recibió el Gran Premio Nacional de Magia en 2022. Es buenísimo con las monedas. En Donostia formará pareja con Fernando Nadal que es genial haciendo magia entre los invitados a una boda.

– Brutal, lo que se dice brutal será el show de Alain Zulaika y Sergio Martínez, los Twobascos alaveses que arrasaron en la plataforma Katapulta. No estaba yo muy puesta con esto de los magos emparejados de dos en dos.

– Pues hay unos cuantos dúos. Famosos. Creo que Tamariz actuó bastantes veces con Pepe Carrol, un grande de los juegos de manos que salió mucho en la tele.

– Y a los magos, ¿cómo les convenciste?

– Vieron que era uno de los suyos. Y sí, tenía 13 años pero iba muy en serio. Además ¿qué mago no querría actuar en Donostia ante 300 personas?