Barrio San Martín celebra el martes su gran día con una subasta solidaria en Donostia

Se acerca San Martín y la asociación Barrio San Martín ya tiene preparados los actos de su gran día. Será el próximo martes y en ... el programa destacan el ya tradicional homenaje al comercio local y una subasta solidaria.

Este año, los agasajados serán Ugalde y la familia Tellería, dos nombres históricos del comercio donostiarra vinculados al mundo de la moda. Con este reconocimiento, la asociación quiere poner en valor su trayectoria profesional y su aportación al tejido comercial de la ciudad. El acto tendrá lugar a las 12.30 horas en El Patio del Convent Garden.

La programación incluye además la habitual diana con txistularis (9 horas), degustación de morcilla (13.30 horas en La Perola, Ondartza, Sebastopol, Lobo y La Perla) y el vistoso desfile de farolillos 'Laternenfest' organizado junto a Deutsche Schule (18 horas).

Como broche final, a las 19.30 horas en el hotel Londres se celebrará la subasta Txapelarte, iniciativa solidaria derivada del Paseo con Sombrero. En ella se subastarán 20 txapelas intervenidas por artistas locales, a beneficio de la asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa.

Esta entidad sin ánimo de lucro trabaja cada día para acompañar a las personas con cáncer y a sus familiares ofreciéndoles servicios totalmente gratuitos, fomentar la prevención y hábitos de vida saludable y financiar proyectos de investigación oncológica que buscan mejorar la detección temprana y los tratamientos.

La subasta se podrá seguir online, a través de eBay Solidario, y la asistencia presencial requerirá confirmación previa por motivos de aforo.