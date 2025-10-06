El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero» Carlos Montorio y Naiara Usoz disfrutan del éxito de El Txoko de Ramiro gracias a su defensa del producto de calidad y una atención cercana con los clientes

Arkaitz del Amo San Sebastián Lunes, 6 de octubre 2025, 07:10

Un bar con historia que vive una renovada etapa. Así es el actual El Txoko de Ramiro, que los más viejos del barrio de Gros conocían hace décadas como Txiki Teo y que vivió, posteriormente, años de esplendor de la mano de Ramiro Muñoz y Luci Garrido.

Ahora es el turno de Carlos Montorio, de su mujer Naiara Usoz y de un equipo profesional -como demuestran los 15 años que lleva Paula junto a ellos en este y otros proyectos- que sabe lo que busca el cliente que se acerca hasta este bar. Carlos, tras tres décadas de trabajo en el sector, se muestra confi ado en esta aventura, que lleva un camino ascendente desde que abriera sus puertas en 2023: «Arrancamos una Víspera de San Sebastián, un 19 de enero por la noche con cenas; y, desde entonces, no hemos parado».

No fue sencillo cogerle el punto a un barrio que mira de un tiempo a esta parte a la playa de La Zurriola o la calle Zabaleta, aunque todavía encuentra bastiones como El Txoko de Ramiro en el corazón de este en los que uno puede disfrutar como nunca. «Nosotros trabajamos con el cliente local, con el que uno habla y le pregunta cómo está». Porque si algo ha aprendido este experto hostelero es la importancia que tiene la atención en un establecimiento de estas características. «Nosotros veníamos de El Café de Mario, con un espacio mucho más amplio y con muchas personas que venían de paso. Aquí todo es distinto. Tenemos diez mesas de terraza y un comedor interior para cerca de 15 personas. Todo es más reducido, pero nos permite centrarnos en el cliente, en conocer lo que necesita en cada momento».

En este proyecto, Carlos y Naiara han podido desarrollar toda su propuestagastronómica porque «contamos con una clientela que valora lo que hacemos». Además, «si de algo podemos presumir es de que estamos seguros de que todo lo que se sale de la cocina a la mesa está rico».

La carta es clara, directa y sin pretensiones. Propuestas archiconocidas, pero que son elevadas a su máxima expresión. Desde esa tortilla de patata que cada vez es más demandada a esa ensaladilla rusa que marca tendencia. Este bar-restaurante mima el buen producto y se rige por una regla tan básica como relevante: «Aquí todo es casero». Son las horas en la cocina, la experiencia y el saber hacer lo que permite que cada plato sea espectacular. Las albóndigas, el cachopo, las ensaladas... todo tiene un toque especial y, sobre todo, mucho cariño.

La hora del vermú, en El Txoko de Ramiro

Si bien El Txoko de Ramiro es uno de esos establecimientos en los que uno se siente como en casa para comer y cenar, la hora del aperitivo es, sin duda, uno de los momentos álgidos del día. Por un lado, las raciones de calamares y otras propuestas invitan a picar algo antes de sentarse a la mesa; pero es su reciente apuesta por los vermús lo que está ayudando a consolidar este horario entre los más fi eles al bar.

Carlos tiene claro que «un bar tiene que estar vivo, no se puede permitir el lujo de estar parado esperando a que pasen las cosas, hay que ser proactivo». Su dinamismo y motivación le han llevado a observar el auge de los vermús, una bebida que vuelve a estar de moda y que encuentra en este establecimiento de Gros un lugar para su disfrute: «Contamos con ocho propuestas diferentes para que los clientes puedan ir conociéndolas».

No es el vermú la única bebida en la que están en continua evolución. Lo mismo puede decirse de los vinos, entre los que destacan algunos de los clásicos más reputados y otros procedentes de bodegas más innovadoras y jóvenes. Va camino de tres años desde que El Txoko de Ramiro arrancara su andadura con Calos y Naiara a la cabeza. Tiempo en el que han demostrado que son de esos que hacen barrio, que cuidan a sus clientes, que trabajan en pos de su confort. Gros está de enhorabuena.

Los 7 pecados capitales de... Carlos Montorio Soberbia - Su receta estrella : Cualquier plato de pasta. Eso dicen mis hijos

Avaricia - Un destino gastronómico : Italia.

Lujuria - Un producto o plato irresistible : No hay nada como una buena txuleta o un besugo a la parrilla.

Ira - Qué cambiaría del sector : Hace falta más control en las redes sociales porque cualquiera puede tirar por tierra tu trabajo, sea bueno o no.

Gula - Aperitivo para matar el hambre : Un pintxo de tortilla de patata con cebolla.

Envidia - Qué hostelero sería por un día : Soy un devoto de Jordi Roca, tanto en lo personal como en lo profesional.

Pereza - Su plato socorrido:Filete con patatas.

La última cena de Carlos Montorio de El Txoko de Ramiro No puede faltar un plato de kokotxas o almejas de primero y luego una carne o pescado a la brasa para completar el menú.