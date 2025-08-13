El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina» La terraza de la vivienda, ubicada en el barrio donostiarra de Egia, acapara toda la atención de los vecinos siempre que llega alguna festividad

M. S. Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:39

Semana Grande, Tamborrada, Caldereros, Navidad, Halloween o San Fermín, la decoración de la terraza de una vecina del barrio donostiarra de Egia en San Sebastián acapara toda la atención siempre que llega alguna festividad. Y es que podría decirse que este es uno de los balcones más famosos de la capital guipuzcoana, decorado con varios muñecos y una pancarta, todo aquel que pase por delante o tenga redes sociales puede contemplar las curiosas creaciones de esta vecina que recibe cientos de elogios.

Todo empieza gracias a Argentina Padín, una mujer que sube a su cuenta de Facebook las imágenes del famoso balcón en sus redes sociales siempre con la frase: «Como siempre nuestra querida vecina nos recuerda que esta semana empieza...», escribe junto a una fotografía en la que se ven dos maniquís disfrazados con ropa temática de la festividad correspondiente a la época del año.

La última decoración ha sido, como no, dedicada a la Semana Grande donostiarra, «Hoy nuestra simpática vecina nos anima a prepararnos para pasar una maravillosa Semana Grande. Ya sabéis, respeto y disfrute a tope para todas, todos y todes. Gora Donostia!», escribe la vecina encargada de subir puntual la fotografía correspondiente a la época del año.

De la Feria de Abril a San Fermín

Aunque las fiestas donostiarras no son las únicas que celebra la misteriosa vecina, ya que en alguna ocasión ha subido a su muñecos vestidos con la ropa característica de la Feria de Abril o de la ropa blanca y el pañuelo rojo de San Fermín.

Unas figuras siempre acompañadas de una pancarta con algún mensaje ingenioso y lleno de humor o felicitando simplemente las fiestas como la Navidad, el Día Internacional de la Mujer o el Día de los Aitonas. Sea como fuere, todos los vecinos y seguidores en redes sociales estarán pendientes de su próxima decoración.