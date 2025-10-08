Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El complejo La Perla, cuya concesión administrativa está en vías de desbloquearse. Gorka Estrada

El Ayuntamiento de Donostia solicita plazos más largos y menos canon en la nueva concesión de La Perla

Pide al Gobierno Vasco una autorización a veinte años más una prórroga de diez para «facilitar y dar viabilidad a la ocupación» de los locales del complejo

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:01

El Ayuntamiento, a través de la Sociedad Balneario, solicita al Gobierno Vasco modificar los plazos de la nueva concesión para el complejo La Perla, que ... engloba la propia talasoterapia, Bataplán, el Café de La Concha, el Eguzki y el Atlético San Sebastián, y una rebaja en el canon anual que deberá asumir la ciudad.

