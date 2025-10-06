Ayuntamiento y ciudadanos se concentran para condenar la última agresión machista en Donostia

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que dejará el cargo el próximo día 16, ha encabezado este lunes una concentración, promovida desde el Ayuntamiento, ... para condenar la última agresión machista ocurrida en la ciudad. La Ertzaintza detuvo el jueves de la semana pasada a un hombre tras quebrantar una orden judicial de alejamiento y agredir a su expareja en el domicilio de la víctima.

El acto de repulsa se ha celebrado a mediodía frente a la sede del consistorio, en Alderdi Eder, y al mismo se han sumado, además de representantes de todos los grupos municipales, ciudadanos que también han querido mostrar su rechazo a la violencia de género.

Tras tener conocimiento del caso todos los grupos municipales del Ayuntamiento aprobaron una declaración institucional y realizaron un llamamiento a la ciudadanía para que sumara a la concentración de este lunes. El consistorio mostró «su más enérgico rechazo y condena así como su solidaridad con las victimas y su entorno», y puso «a su disposición la información y los recursos municipales que requieran para acompañarla en su proceso de recuperación y reparación».

Los grupos municipales denunciaron que «este tipo de agresiones son la expresión de la violencia machista y la desigualdad de género que todavía existe en nuestra sociedad. Lo sucedido pone en evidencia, una vez más, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con los agentes sociales, feministas y la ciudadanía en general en favor de la igualdad de hombres y mujeres».

Detenido por la Ertzaintza

La Ertzaintza arrestó ese día a un hombre de 36 años que había quebrantado una orden judicial de alejamiento y agredió a su expareja en el domicilio de la víctima. Tras ser puesto a disposición del juzgado de violencia contra la mujer en la capital guipuzcoana, se decretó el ingreso en prisión del arrestado.

Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio de Amara en la madrugada del miércoles al jueves. Varias patrullas de la Ertzaintza acudieron al aviso de un posible robo, pero terminó siendo un suceso de violencia de género. Los agentes tocaron la puerta de un domicilio y abrió la puerta una mujer que les manifestó que había sufrido una agresión física, incluida una técnica del 'mataleón' que casi le provoca el desmayo, además de haber sido retenida por la fuerza, sin que pudiera salir al exterior. Según supieron los recursos policiales, el autor de los hechos habría accedido previamente al interior, escalando una persiana y entrando por una ventanilla en contra de la voluntad de la mujer, que era su expareja, con la cual tenía una orden judicial de alejamiento.

Los ertzainas accedieron al inmueble, con permiso de la víctima, y localizaron al hombre escondido dentro de un baúl. El varón se resistió gravemente ante los policías, que procedieron a su detención, acusado de quebrantamiento de una orden judicial, de un presunto delito de lesiones y coacciones en el ámbito de la violencia de género y también de un allanamiento de morada. Según constaba en la Ertzaintza, el hombre había quebrantado también anteriormente dicha orden de alejamiento hacia la mujer, con el consentimiento de la víctima.