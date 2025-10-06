Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La concentración de este lunes frente al Ayuntamiento, en Alderdi Eder. Gorka Estrada

Ayuntamiento y ciudadanos se concentran para condenar la última agresión machista en Donostia

La Ertzaintza detuvo el pasado jueves en Amara a un hombre acusado de quebrantar una orden de alejamiento y golpear a su expareja

A. I.

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:39

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, que dejará el cargo el próximo día 16, ha encabezado este lunes una concentración, promovida desde el Ayuntamiento, ... para condenar la última agresión machista ocurrida en la ciudad. La Ertzaintza detuvo el jueves de la semana pasada a un hombre tras quebrantar una orden judicial de alejamiento y agredir a su expareja en el domicilio de la víctima.

