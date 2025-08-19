Auzoa Eginez y los vecinos de Gros reclaman medidas más estrictas para las terrazas

La Asociación Auzoa Eginez y vecinos del barrio de Gros han presentado un escrito de alegaciones en el Ayuntamiento para introducir modificaciones en la Ordenanza ... de terrazas hosteleras.

El proceso de exposición pública de la segunda modificación de la ordenanza reguladora de las ocupaciones de suelo de dominio y de uso público para la hostelería se prolongó hasta el 6 de agosto.

El propósito de esta asociación es «proteger la salud, el descanso y la accesibilidad» de los vecinos del barrio de Gros frente a la expansión de las terrazas. Para ello reclaman «un horario más estricto, medidas contra el ruido, respeto a la accesibilidad de los residentes y menor privatización de los espacios públicos».

En sus alegaciones plantean un límite horario de la medianoche durante el verano y de las 23 horas durante el resto del año para el funcionamiento de las terrazas, incluyendo en ese horario la recogida de mesas y sillas. La propuesta se basa en recomendaciones de la OMS –Organización Mundial de la Salud– para protección del descanso vecinal. «La salud y el descanso no son un lujo, son un derecho. Y el espacio público no es un bien comercial, es el corazón de la ciudad y pertenece a todas y todos», afirmó Julen Bengoetxea, presidente de la asociación.

Para la accesibilidad a los portales solicitan «un paso peatonal libre de al menos 2,5 metros» y protección de portales o accesos a viviendas e inmuebles. A su vez, requieren «señalización en el suelo de los límites autorizados» de las terrazas y la «prohibición de anclaje en árboles o mobiliario».

Exigen evitar la saturación de terrazas en las calles «priorizando el espacio común» y demandan mayor control de las licencias que, en su opinión, deberían ser «temporales y revocables por interés general».

Auzoa Eginez considera que en San Sebastián «la impunidad es más fuerte que la ley» y recuerda al Ayuntamiento que «está obligado a poner los medios para hacer cumplir las normas que establece» ya que «no hacerlo es prevaricación».