Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emilio Sola, Lurdes Ubetagoyena, Inmaculada Sánchez, Lide Amilibia y Joseba Etxabe.

Gente de la ciudad

Atención en el ámbito sociosanitario

La Fundación Aubixa organizó un encuentro en el Colegio de Médicos con la ponente Inmaculada Sánchez

Joti Díaz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:16

Comenta

La Fundación Aubixa celebró la pasada semana en el Colegio de Médicos de Gipuzkoa una nueva sesión dentro de su programa de actividades dirigidas a ... la ciudadanía, con el propósito de visibilizar y poner en valor el trabajo que se realiza en Euskadi para la atención en el ámbito sociosanitario. Es decir, el conjunto de atenciones y servicios destinados a aquellas personas que, por diversas circunstancias, necesitan una combinación coordinada de cuidados de salud y apoyo social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  9. 9

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Atención en el ámbito sociosanitario

Atención en el ámbito sociosanitario