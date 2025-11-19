La Fundación Aubixa celebró la pasada semana en el Colegio de Médicos de Gipuzkoa una nueva sesión dentro de su programa de actividades dirigidas a ... la ciudadanía, con el propósito de visibilizar y poner en valor el trabajo que se realiza en Euskadi para la atención en el ámbito sociosanitario. Es decir, el conjunto de atenciones y servicios destinados a aquellas personas que, por diversas circunstancias, necesitan una combinación coordinada de cuidados de salud y apoyo social.

La jornada contó con la participación de Inmaculada Sánchez Martín, enfermera, licenciada en Antropología, premio COEGI al desarrollo de la profesión y académica de Ciencias de Enfermería, además de patrona de la fundación. En su conferencia, titulada 'Un recorrido por la atención sociosanitaria en Euskadi', Sánchez Martín analizó la evolución del modelo sociosanitario vasco, sus líneas estratégicas, los factores clave de su desarrollo y los colectivos a los que se dirige.

Durante su intervención, explicó cómo ha cambiado la atención sociosanitaria tras la pandemia de covid 19 y destacó la importancia de la coordinación entre los distintos ámbitos implicados. Su exposición permitió a los asistentes conocer de primera mano las diferencias del modelo vasco en comparación con el de otras comunidades y países.

El acto fue presentado por la presidenta de Fundación Aubixa, la periodista Lurdes Ubetagoyena, quien subrayó la necesidad de difundir las iniciativas que, desde Euskadi, se impulsan en apoyo de las personas más vulnerables. Además, se rindió homenaje al doctor Máximo Goikoetxea, primer director científico e impulsor de la fundación, con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento. Entre los asistentes se encontraban Lide Amilibia, directora del Órgano de Alta Inspección de Servicios Sociales del Departamento de Bienestar Social, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, y el asesor de políticas sociales Emilio Sola, quien aprovechó la ocasión para recordar a otras dos figuras pioneras de la atención sociosanitaria: el fallecido José Antonio Aguirre, exdirector de Asuntos Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y Joseba Etxabe, presente en la sala, quien fue responsable de los servicios sociosanitarios en la misma institución.

El encuentro contó asimismo con la asistencia de Iñaki Eizagirre, presidente de la Fundación Colegio de Médicos de Gipuzkoa; Ortzi Balda; el secretario de Fundación Aubixa, Martín Auzmendi; Fina Pons; Ana Osés; la exdirectora de enfermería de la OSI Donostialdea Carmen Rodríguez; María Dolores Sánchez Rivera; Jesús Mari Zaldua, de Fundación Nagusilan; Zuriñe López, responsable de Comunicación; Gema Rodríguez, de Ademgi, Manolo Solórzano; Aitor Valero; Alazne Mendizabal; Maite Rivas; María Jesús Salsamendi; Alfonso Cid, de AC Visuales; y Ohiane Mateos, de Ohimat Estudio.

La Fundación Aubixa sigue adelante con su proyecto de investigación mostrando a la ciudadanía los modelos de una vida saludable para los mayores.