Beñat Fernández Etxeberria 'Pelontxu': «En Assen hay que pensar mucho para llegar delante en la última curva»

Beñat Fernández Etxeberria 'Pelontxu', piloto de moto de competición, y su hermana Ane, que gestiona sus redes, sus fotografías y sus tiempos en carrera, iban a comer el miércoles en el Campero de Sagüés porque, aparte de sus legendarios bocadillos, el Campero es cuna de soñadores del motociclismo. Imanol, el padre de ambos, se había quedado trajinando en su no menos histórico taller mecánico de Andoain. Charlamos en el Kelly's de la plaza Nafarroa Behera tras sus triunfos en Assen y antes de que en Jerez se suba a una moto que ha probado poco pero que ya empieza a conocer, la KTM de 250cc.

– Que en Assen, considerada la 'Catedral del Motociclismo', hay que pensar mucho y bien ya lo dices ahí pero, ¿en qué y cómo?

– Es un circuito bastante rápido y con muchos peraltes. Hay que controlar la posición de salida a la recta para coger el rebufo e ir adelantando. Gestionar las vueltas para llegar bien al final. Pensar en cómo ir ganando puestos en los distintos grupos de motoristas que se forman para alcanzar el primer pelotón. Y cuando ya, acaso, has tomado la primera posición hacer que ese grupo se estire para ir dejando atrás a los demás. Pensar también en...

Vamos a Jerez. En el marco del Mundial de MotoGP competimos, con una KTM 250 en la Red Bull MotoGP Rookies Cup. En Holanda hice un quinto puesto y quedé tercero en la clasificación general del Campeonato Mundial de Supersport 300. En las dos carreras logré la mejor vuelta rápida al circuito. Hice los 4.542 km en 1'48''8 y 1'48'' 1

– ¿Qué?

– Cómo pilotar cuando ya estás en primera posición y al no poder aprovecharte del rebufo que crean las motos que van delante, entender y gestionar que el viento, el aire, te viene de frente y te frena. Tienes que pensar y decidir, en cuestión de segundos, cómo lograr que las penalizaciones no influyan demasiado en poder o no poder alcanzar tus objetivos.

– ¿Te sancionaron los jueces de carrera en Assen?

– Dos veces. Una yo diría que sin razón. Estamos corriendo en grupo. Curvas lentas. Se frena mucho. Queda espacio entre las motos. Quiero ganar metros. No tengo mucha visión. Adelanto por fuera. No veo que hay otro piloto. Nos tocamos. De verdad, yo no me entero. Mi moto, la Kove, es de un chasis muy flexible que absorbe mucho. Yo no lo noto pero los jueces deciden que ha habido toque y peligrosidad. Me penalizan con una Doble Long Lap, la cual de buenas a primeras nos perjudicó para seguir luchando en el grupo delantero, pero pude mantener el ritmo y logré alcanzarlos disputándoles la victoria hasta la ultima curva.

– No sé qué es una sanción con Long Lap...

– Se llama también 'penalización de vuelta larga'; la dirección de Carrera te obliga a coger una curva determinada por ellos por su lado más amplio lo que te hace perder entre dos y cuatro segundos. Tienes que pensar muy bien en qué momento y cómo vas a cumplir la sanción. El otro castigo me vino en la segunda carrera. Por haber 'pisado' fuera de pista. Perdí un puesto en la clasificación. Del cuarto caí al quinto. Pero me mantengo tercero en el campeonato. Estoy orgulloso; no conocía el circuito de Assen, creo que me hice bastante bien con él.

– Orgulloso de ti y de la gente que te rodea. ¿Quiénes forma tu equipo, Team 109 Retro Traffic Kove?

– Mi mentor es uno de los grandes del motociclismo vasco, Efrén Vázquez que compitió en campeonatos mundiales con Aprilia, Honda y Derbi y fue probador con KTM. Dice que le gusta que yo sea muy tranquilo fuera de las carreras y muy reactivo, hasta agresivo incluso, en el circuito. Paul Tobin creó el equipo junto a David Hurley en 2015. Fue el primer equipo irlandés en ganar un campeonato británico. El 109 era el número de Sean Hurley, muerto en un accidente. El mayor patrocinador es Retro Traffic, una compañía que construye carreteras en ¡Australia! Tengo grandes mecánicos y un buen director técnico, Marc, James y Scott.

– No conozco demasiado la máquina que llevas en el Mundial de SuperSport... ¿Kove?

– Es china. De una compañía creada no hace tanto. En 2017. Diseñada por Zhang Xue, un expiloto profesional de enduro y todoterreno. Se fabrican en Chongqin, el gran centro de producción de motocicletas de toda China. La sede de la compañía está en el Tibet. Mi moto es una máquina de calle adaptada a circuito. Ya te he dicho que su chasis es muy flexible y te permite cometer más errores. A diferencia de la KTM, que al ser ya moto de carreras es más rígida y reacciona violentamente a cualquier fallo del piloto o circunstancia de la competición.

– En el Mundial 300 cada piloto lleva la máquina de su elección. En la Copa Rookie todos usáis la misma. Con los mismos neumáticos. Eso implica...

– Pues que en Jerez seremos los pilotos quienes marquemos la diferencia y no la máquina.

– En redes decías que te marchabas de Assen habiendo aprendido mucho. ¿Qué?

– Creo que a mantener un ritmo constante, aunque las últimas vueltas exigen golpes de agresividad. Y a tener más confianza a la hora de adelantar.