Arrancan las obras para instalar un nuevo urinario en Txaparrene
El nuevo aseo estará operativo antes de que acabe el año
DV
Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:47
Tras varios meses clausurado, el próximo lunes comenzarán las obras para renovar los urinarios del paseo Txaparrene, una zona muy transitada entre Intxaurrondo y Herrera. ... El Ayuntamiento invertirá 53.000 euros en la operación que va a permitir instalar un aseo autolimpiable – hay 38 de este tipo en la ciudad– que estará operativo antes de final de mes. El concejal de Mantenimiento, Carlos García (PSE), indicó que «somos conscientes de las molestias que ha supuesto su cierre y agradecemos la paciencia de los vecinos. Con esta actuación damos respuesta a una demanda ciudadana muy sentida en una zona tan concurrida, especialmente por personas mayores y sus familias».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión