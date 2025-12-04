Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Actual urinario de Txaparrene, cerrado desde hace seis meses. Lourdes
San Sebastián

Arrancan las obras para instalar un nuevo urinario en Txaparrene

El nuevo aseo estará operativo antes de que acabe el año

DV

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:47

Comenta

Tras varios meses clausurado, el próximo lunes comenzarán las obras para renovar los urinarios del paseo Txaparrene, una zona muy transitada entre Intxaurrondo y Herrera. ... El Ayuntamiento invertirá 53.000 euros en la operación que va a permitir instalar un aseo autolimpiable – hay 38 de este tipo en la ciudad– que estará operativo antes de final de mes. El concejal de Mantenimiento, Carlos García (PSE), indicó que «somos conscientes de las molestias que ha supuesto su cierre y agradecemos la paciencia de los vecinos. Con esta actuación damos respuesta a una demanda ciudadana muy sentida en una zona tan concurrida, especialmente por personas mayores y sus familias».

