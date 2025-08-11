Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los cerezos fueron sustituidos en la plaza de Cataluña por hileras en las que se intercalan falsos pimenteros y ejemplares de 'limpiatubos'. A,M,

Árboles tropicales para resistir las olas de calor

Arboricultura ·

Las zonas verdes de la ciudad hacen sitio a especies de regiones cálidas para ganar en biodiversidad y para aguantar mejor las altas temperaturas asociadas al cambio climático

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:36

Árboles de especies de América del Sur, de Taiwan o de Australia están funcionando de maravilla en la ciudad. La explicación es el cambio climático ... cuya rápida evolución mantiene a los responsables de Parques y Jardines atentos para saber cómo adaptar las zonas verdes. Lo que les preocupa no es tanto la subida media de las temperaturas como las cada vez más frecuentes y persistentes olas de calor que dejan tocadas algunas especies autóctonas. Ante ello los técnicos han adoptado la estrategia de plantar árboles de especies que no son de nuestra zona climática. Las plazas de Cataluña, José María Sert o Teresa de Calcuta, Ondarreta o la rotonda de Añorga Txiki son algunas zonas donde se ensaya esta apuesta. Los alcanfores, los falsos pimenteros, las acacias amarillas o ébano de Oriente o los callistemon son ya una realidad en nuestros parterres. En los últimos meses se han ido plantando por toda la ciudad más de un centenar de árboles de hasta 40 especies «tropicales o subtropicales» y de «otras regiones climáticas diferente a la nuestra». El especialista municipal Juan Mari Odriozola explica que «están funcionando de maravilla».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  2. 2

    Una joven de 21 años muerta y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  3. 3 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  4. 4

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6

    La política se desnuda en verano
  7. 7 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»
  8. 8 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  9. 9 El pianista que sorprende tocando en la playa de Ondarreta en San Sebastián
  10. 10

    Europa excluye a España de su diálogo sobre Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Árboles tropicales para resistir las olas de calor

Árboles tropicales para resistir las olas de calor