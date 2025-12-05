Apuesta verde de los emprendedores

El pasado miércoles, el auditorio del Aquarium volvió a llenarse para celebrar la décima edición del evento conjunto Aupa Zuek!+FuckUp Nights, organizado por el ... Foro de Emprendedores de Adegi. Bajo el leitmotiv 'Green Hustle', esta edición especial reunió a emprendedores, profesionales y amantes del impacto sostenible para escuchar historias reales que combinan innovación, propósito y lucha contra el cambio climático.

Diez ediciones que demuestran una comunidad cada vez más sólida y un evento consolidado como una cita imprescindible en el ecosistema emprendedor guipuzcoano. Su objetivo sigue siendo claro: visibilizar historias auténticas, compartir aprendizajes, –también los que duelen–, y demostrar que el emprendimiento se construye tanto con aciertos como con tropiezos.

Esta edición reunió a tres protagonistas que representan el espíritu 'Green Hustle' en diferentes ámbitos: Delia Rodríguez (Eki Labs), un proyecto que combina energía renovable, tecnología y agricultura para construir modelos más resilientes y sostenibles. Iliane Rafaniello (Surphase), está revolucionando la eficiencia y sostenibilidad de las plantas de producción de agua potable a escala global. Ander Etxeberria (Zenit), impulsa comunidades energéticas inteligentes para acelerar la transición energética desde Euskadi.

El evento fue conducido por Josean Rodríguez (Foro de Emprendedores de Adegi) que además de presentar la sesión, moderó la conversación final. Tras el encuentro, disfrutaron de un cocktel.

Asistieron al acto: Luis Artola, Nerea Garmendia, Miren Elosegui, Javier Zorzano (Grupo Serai), Carolina Busca y Jorge Busca, David Zabala (Dezetaa), Nagore Lasheras, Naiara Esnal, Joxemari Gallastegi, Alexander Garagarza, Mariaje Garciareña, Ana Gorostidi, Javier Rodríguez, Asun Ibañez (Universidad de Deusto), Eva Maturana, Iñaki Munduate, y Gregory Schaefer (Basque Bites).

Con este encuentro, Aupa Zuek! + FuckUp Nights reafirma su papel como un punto de encuentro de referencia para emprendedores y agentes del territorio. Inspiración, aprendizaje, conexión y humor volvieron a ser la fórmula de una velada que dejó huella.